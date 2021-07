En busca de... Juan Pablo Esmok Lew, músico

LP - Tus sonidos de la infancia. Los que más te cautivaron.

J.E. - Los primeros sonidos que recuerdo, y que me vienen a la mente, son de muy chico acompañando a mi papá a sus conciertos, él cantaba en ese momento repertorio de música latinoamericana, también en la primaria escuchando Promúsica de Rosario, María Elena Walsh, y en mi casa se escuchaba mucho Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, León Gieco y algunas canciones de cuna de música judía que me cantaba mi abuela por parte de mi mamá.

LP - Cuándo supiste que existía la guitarra.

J.E. - Sabía de su existencia desde muy chico, de verla en los conciertos, pero terminé de saber de ella, cuando me regalaron mis padres mi primera guitarra estando yo en primer grado.

LP - En qué momento te interesó conocer ese instrumento. Dónde elegiste estudiar música.

J.E. - Apenas me regalan la guitarra, ya empecé a estudiar con el profesor del barrio, que quedaba a la vuelta de mi casa, si bien ya desde ese momento me interesaba conocer y tocar melodías y mis primeros acordes en la guitarra, fue cuando empecé el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, al mismo tiempo que el secundario donde terminé de sumergirme en el mundo de la guitarra, con las obras y el repertorio que formaba parte de los programas de estudios del conservatorio.

LP - Qué referentes tenés en el arte de los sonidos y en la guitarra específicamente.

J.E. - La verdad es que son muy amplios mis gustos y referentes musicales, van desde Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, hasta el Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez, Remo Pignoni entre otros… y en la guitarra en particular hay muchos guitarristas que me gustan mucho y marcaron de alguna manera mis gustos musicales, desde lo clásico a lo popular, como Julián Bream, John Williams, Víctor Villadangos, Paco de Lucía, Juan Falú, entre otros.

LP - Cuál fue el propósito inicial de dedicarte a la música.

J.E. - Realmente este propósito lo fui descubriendo a medida que iba avanzando en la carrera y sobre todo una vez terminada la misma. Y me di cuenta que es una forma de vida, una manera de comunicarme y de expresarme. Esto lo encuentro cada vez que me subo a un escenario o entro a un aula a dar clases, es algo que ya forma parte de mí, y no me puedo imaginar de otra forma.

LP - ¿Dedicás tu tiempo a la docencia? Dónde.

J.E. - Sí, hace varios años que soy docente en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, donde doy las materias de audioperceptiva y lenguaje musical en el plan niños, también doy talleres de música en el colegio secundario Huergo.

LP - En lo estrictamente artístico tuviste varios proyectos. Uno fue el dúo Color a nuevo. Cómo surgió y con qué repertorio.

J.E. - Así es, con Federico nos conocimos estudiando en la carrera en el Conservatorio, y allí hicimos juntos una materia qué se llama música de cámara, donde entre otras obras tocamos una serie de piezas de Remo Pignoni adaptadas por Enrique A. Núñez, y tiempo después de egresarnos, y luego de que yo ya había sacado mi primer disco solista, otra compañera -Patricia Lamberti- nos invita a compartir un concierto en La Scala de San Telmo, y fue ahí donde volvimos a tocar esas obras de Remo Pignoni, que formaron parte de nuestro primer disco, junto con obras propias y de Juan Falú y Lilian Saba.

LP - Participaste en los recitales de fado de Karina Beorlegui. Cómo resultó la experiencia de un ritmo menos instalado en nuestro país.

J.E. - Sí, aproximadamente en el año 2005 conocí a una cantante portuguesa que estaba en Argentina, y que cantaba tangos y fados, ambos géneros tienen mucho en común por ser música de puertos, y buscaba guitarrista que la pueda acompañar en ambos géneros, así que junto a dos amigos Esteban Ruiz Barres y Nacho Cabello, armamos un trío de guitarras, guitarrón y cavaquinho, llamado Los Primos Gabino, y con esta formación junto a Beatriz hicimos un disco de Tangos y Fados. Al tiempo y luego de algunas presentaciones, Beatriz se va a Portugal y fue ahí donde conocimos a Karina y comenzamos a realizar juntos muchos conciertos, dos discos y un ciclo de fado y tango en el Club Atlético Fernández Fierro.

LP - De qué manera abordaste tu etapa de solista. Qué proyectos pudiste desarrollar.

J.E. - Mi etapa solista comenzó luego de graduarme en el conservatorio con la grabación de mi primer disco que tenía obras que habían formado parte de mi concierto de graduación, obras de Bach, Albéniz, Agustín Barrios, Abel Fleury, Antonio Lauro, Almerinda Martins Gómes, y que presenté en numerosas salas, teatros y festivales, durante varios años esta etapa solista estuvo en pausa ya que estuve abocado a varios proyectos y agrupaciones como el dúo Color a nuevo o el trío de guitarras junto a Karina, este año la pude retomar con la salida de este nuevo disco compuesto de obras propias, instrumentales de fuerte raíz folklórica con la guitarra como protagonista pero a la vez con muchos invitados.

LP - Qué lugar ocupa la composición en tu trayectoria.

J.E. - Durante gran parte de mi carrera estuve más dedicado a la interpretación y arreglos que a la composición, pero hoy en día ocupa un lugar preponderante y principal, ya que este nuevo disco está formado de todas composiciones propias.

LP - Estos meses pudiste concretar anhelos discográficos. De qué se trató esta etapa atípica para el arte.

J.E. - Este tiempo de pandemia fue muy especial ya que todos los músicos en el mundo entero nos quedamos sin una de las principales actividades que es la de los conciertos en vivo, eso me permitió vincularme, conocer a muchísimos artistas en todo el mundo con los cuales se dio la oportunidad de hacer música juntos a la distancia, una experiencia increíble que no creo que hubiera sido posible en otro contexto. Luego de hacer muchísimas colaboraciones y música a distancia les pregunté a casi todos los artistas con los que había tocado si le gustaría tocar una obra mía, y para mi sorpresa todos dijeron que sí, casi sesenta músicos de todo el mundo grabaron una obra mía, Donde quiera que estés, esta obra que originalmente era instrumental y compuesta para guitarra y chelo cobró otro significado en este contexto, y se le sumó un texto que fue cantado en hebreo, italiano y español, y que habla de que no estamos solos, sino que del otro lado hay alguien como nosotros y que cuando todo esto pase nos volveremos a encontrar. Esta obra se registró con video y con audio, y el audio forma parte de este disco nuevo que acaba de salir.

LP - Un balance de tu vida dedicada al arte de los sonidos.

J.E. - En mi vida forman parte por igual la música y la docencia, no podría imaginarme la vida sin ninguna de ellas dos. Pienso que además la vida haciendo lo que uno le gusta es un poco mejor.

por Raúl Vigini

[email protected]