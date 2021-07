Obras para mejorar los ingresos a la ciudad

En la mañana de este lunes, en el ingreso del barrio Paseo del Este, tuvo lugar la apertura de ofertas correspondientes a la licitación pública para el recambio por luminarias LED en el acceso Este de la ciudad. Con una inversión total oficial de $ 5 millones de pesos fueron 3 las empresas que presentaron ofertas. A través de convenios celebrados desde el Municipio local con Vialidad Provincial se viene desarrollando un trabajo de refuncionalización de los accesos a Rafaela sobre la Ruta 70. Anticipadamente, el intendente Luis Castellano firmó un convenio con Vialidad por casi 5 millones de pesos para la compra de los materiales, mano de obra y equipos. Hoy se hizo efectiva la apertura de sobres para la compra de 105 luminarias LED para realizar el recambio entre el límite de la zona urbana y calle Río de Janeiro.

Como complemento de esta obra, sobre el acceso Este está en marcha la intervención de seguridad vial en bulevar Santa Fe. En cuanto al acceso Oeste, además de encontrarse encaminada la obra de repavimentación de la ruta 70 entre Rafaela y la Ruta 13, ya se formalizó el llamado a licitación para el ensanche y refuncionalización de avenida Luis Fanti, entre calles Faraudello y Santos Dumont. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos está enfocada en varios frente de obra, con ejes centrales en el pavimento, cloacas e iluminación; en particular, en estas tareas de recambio y renovación del sistema de alumbrado público ya que aportan sustentabilidad y seguridad.

Luis Castellano participó de la apertura de sobres, rescatando el valor de la sustentabilidad y los beneficios ambientales de la tecnología led, ya pensando en un aprovechamiento integral de los espacios al aire libre pospandemia: “Estamos contentos porque esta es una de las obras que más esperábamos ya que tiene que ver con la sustentabilidad, lo ambiental y con la pospandemia. La necesidad de caminar, tener espacios abiertos, lugares en donde la familia pueda circular en bicicleta, tomar mates, recorrer. Nos faltaba reforzar la iluminación y pasar a LED porque es una tecnología que aporta a lo ambiental y también a la seguridad”.



EL PLAN PARA ILUMINAR

TODA LA CIUDAD

“Esta obra forma parte de un plan que hemos impulsado hace algunos años con el objetivo de llegar a iluminar toda la ciudad con este tipo de luminarias. Ahora, con el acompañamiento del gobernador Omar Perotti, esto se agiliza”; aseguró el intendente. Asimismo, destacó que “de hecho, esta obra es financiada por el Gobierno de la Provincia y es parte de un plan ambicioso que incluye pavimento, la variante de la Ruta 34, obras de cloacas -actualmente estamos con los barrios del sur-, pero vamos a seguir con el resto de la ciudad. También planificar, junto con el Gobernador, el proceso del gasoducto para que lo antes posible se ponga en marcha, y que barrios como estos -Belgrano, Paseo del Este- puedan tener gas natural”.



RESPALDO NACIONAL

“Todo esto es respaldo y acompañamiento no solo de la Provincia, sino también de la Nación, ya que son obras que con nuestras propias espaldas no las hubiésemos podido realizar. En definitiva, son trabajos que durante mucho tiempo estuvieron postergados y ahora la podemos empezar a concretar”. Por su parte, Bárbara Chivallero, Secretaria de Obras y Servicios Públicos, tuvo a cargo la conducción del acto licitatorio. Al finalizar el mismo se refirió a los alcances y pormenores del evento, recordando los distintos sectores de Rafaela que ya cuentan con tecnología LED: “El Gobernador y el Intendente firmaron un convenio, a través de Vialidad Provincial, para renovar -en este caso- el sistema de iluminación de la Ruta 70 en su acceso Este”. “Esto es parte de un camino que iniciamos desde el Gobierno local con la intención de ir renovando nuestro sistema de alumbrado público. En este sentido, la avenida Vieytes-Marchini fue la primera obra en donde intervinimos para así seguir de manera continuada con calle Vieytes; también en barrio Amancay, en el marco del Plan 130 de Cuadras de Pavimento; en la construcción de la rotonda y pavimentación del tramo norte faltante en Fader e Yrigoyen; en la rotonda de calle Suipacha y Fanti; las 255 nuevas luminarias en el área industrial del PAER; y actualmente, en una intervención para mejorar la seguridad en avenida Italia”.



PRESUPUESTOS OFICIALES

“Esta es una inversión que casi alcanza los 5 millones de pesos, los cuales serán destinados a la compra de materiales, mano de obra y equipos para recambiar las luminarias de sodio por nuevas de tecnología LED. Es por eso que hoy estamos realizando la licitación pública para la adquisición de 105 luminarias LED con un presupuesto oficial de 2.831.690.40 pesos”; completó Barbara Chivallero.



LAS EMPRESAS OFERENTES

Tres fueron las empresas que presentaron propuestas: Italavia S.A., Seven SRL e Ignis Lighting SRL. Todas con ofertas estuvieron por encima de los valores oficiales.