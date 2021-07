Zoe Gotusso fue elegida por Spotify para ser la cara de "Equal"

Zoe Gotusso, la cantante y compositora oriunda de Córdoba de 24 años, fue elegida por Spotify para representar a las artistas argentinas en la campaña "Equal", un programa musical de la plataforma que busca promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en la industria de la música.

La encargada de comunicar la noticia fue Zoe a través de sus redes sociales, en donde publicó una foto de la campaña proyectada en una enorme marquesina de Times Square en la ciudad de Nueva York.

"Soy la artista Equal de Argentina en Spotify", comenzó diciendo la artista y agregó: "Qué lindo que mi música llegue cada día mas lejos, gracias por disfrutarla. Pongan play que también hay muchas canciones increíbles de mujeres hermosas".

A su vez, Gotusso sostuvo: ""Es un proyecto de Spotify que visibiliza mujeres en todo el mundo. He sido elegida para representar a Argentina, lo cual es un gesto muy hermoso. Hay un montón de artistas increíbles acá, sale música hermosa de este país y es un honor para mí representar. Si están curiosos o curiosas me parece una gran manera de conocer artistas nuevas poniendo 'Equal' en Spotify. Me parece hermoso, hasta yo quiero escuchar todas sus voces".

Por su parte, desde la cuenta de Spotify Argentina escribieron: "Zoe Gotusso empezó haciendo covers en Córdoba y terminó sacando un discazo desde su monoambiente en capital (haciendo alusión a uno de sus hits que llevan este nombre). Conocé más de su música y la de más mujeres en la playlist Equal Argentina".

Solo uno de cada cinco artistas de las listas son mujeres, un fuerte contraste respecto a la influencia de las mujeres en el éxito actual de Spotify y de la industria musical en general. Es por ello que la plataforma lanzó una iniciativa global diseñada exclusivamente para promover la igualdad de género en la música, adaptando y ampliando el proyecto acumulativo de programas de Spotify en una experiencia cohesiva, apoyando a mujeres creadoras de todas las experiencias bajo una misma marca.

Además, el pasado viernes 23 de julio Zoe recibió el reconocimiento a Mejor Álbum Artista Pop en los Premios Gardel 2021 por "Mi primer día triste", su disco editado en plena pandemia con el que debutó como solista, luego de formar parte de el dúo Salvapantallas junto a Santiago Celli.