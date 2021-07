Firmó el delantero Parisi

El delantero Lautaro Parisi llegó este lunes a Rafaela y firmó su contrato que lo ligará a Atlético hasta el 31 de diciembre de 2022. El futbolista arribó procedente de Guillermo Brown de Puerto Madryn, recordando que enfrentó a la Crema hace poco más de tres semanas, cuando empataron 1 a 1 en la Patagonia por la 16ª fecha de la Primera Nacional.

El pampeano de 27 años viene de tal modo en actividad, con lo cual es muy probable que sea tenido en cuenta por el entrenador Walter Otta -que fue quien apuntó su incorporación- para visitar el sábado a Villa Dálmine, a partir de las 14, por la 19ª jornada del campeonato. También estaría disponible el centrodelantero Franco Jominy, que fue la primera incorporación de la Crema (retorna al Club donde se formó y debutó en primera división), y que no pudo estar entre los convocados ante San Martín de San Juan por una lesión.

En la búsqueda de la rehabilitación tras la derrota por 2 a 0 ante los sanjuaninos, el DT también podrá contar con el marcador central Fernando Piñero, que cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones, pero no así con Cristian González, que fue expulsado.



TALLERES BUSCO A ESQUIVEL

Talleres de Córdoba, que a comienzos de año contrató a Angelo Martino, preguntó por Juan Cruz Esquivel. La intención del club cordobés era sumar al delantero de Cañada Rosquín a préstamo y con opción, pero la dirigencia rafaelina desestimó el ofrecimiento, ya que solamente sería factible mediante una transferencia.



INAUGURAN NUEVA SEDE

Este miércoles 28 de julio, a las 16.30, en Dentesano y Urquiza, se realizará la inauguración de la nueva sede administrativa de la institución. Además, se realizará el sorteo de los premios correspondientes a la campaña del "Metro Cuadrado", entre quienes realizaron su aporte a través de los bonos contribución.



GANARON ATLANTA Y MAIPU

Este lunes hubo dos partidos por la Zona A en la Primera Nacional, cerrando la fecha 18ª. Chacarita le ganó a Atlanta por 3 a 0 en el clásico de visitante con goles de Federico Mazur, Luciano Nieto y Valentín Perales en contra. Además, Maipú se impuso en Mendoza a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0, con gol de Facundo Castelli. Así no hubo cambios en las principales posiciones, ya que Alte. Brown lidera con 32 puntos; Gimnasia (M) tiene 30; Tigre y San Martín (T) 29.