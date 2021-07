Pese a sumar, no puede remontar

A una fecha del final de la primera rueda, Unión de Sunchales no puede salir de los puestos del fondo de la Zona B del Federal A. Si bien sumó el domingo con el empate 2 a 2 como local ante Boca Unidos de Corrientes, ahora ya son siete las jornadas sin sumar de a tres que explican porqué el equipo dirigido por Adrián Tosetto ocupa la penúltima posición.

Si queda un aliciente para su gente, esta vez estuvo muy cerca de la victoria. Arrancó muy bien, ganando a los 40 segundos con gol del rafaelino Nicolás Canavesio, aunque le duró muy poco porque a los 6 igualó Schweizer. Aunque Tomás Attis volvió a sacar ventajas a los 21. Sin embargo, una mano de Medina en tiempo de descuento determinó que el árbitro Santiago Ascensi marcara el penal que cambió por gol Gabriel Morales.

El domingo en Gualeguaychú ante Juventud, Unión intentará sumar de a tres y salir de la incómoda ubicación, para volver a pensar a estar dentro de los 8 primeros.

Luego de cumplida la jornada, así quedaron las posiciones: Racing (C) 30; Gimnasia y Tiro 26; Chaco For Ever 21; Defensores (VR) 20; Central Norte 19; Sp. Las Parejas 17; Boca Unidos y Sarmiento 16; DEPRO 15; Gimnasia (CdU), Juventud y Sp. Belgrano 14; Douglas Haig y Unión 12; Crucero del Norte 11.