Autocrítica en el seleccionado de basquet

Argentina padeció a Luka Doncic, el joven de los Dallas Mavericks, en la NBA, en el debut olímpico con derrota por 118 a 100. Doncic convirtió casi la mitad de los tantos de su equipo (48) y, además, bajó 11 rebotes y brindó cinco asistencias. Del lado argentino, los goleadores fueron Scola (23 puntos y 4 rebotes), Campazzo (21, 6 y 4 asistencias) y el santiagueño Gabriel Deck (17, 8 y 2).

"No estamos en un buen momento, no jugamos bien. Hubo algunas cosas buenas, no muchas, pero tenemos que ver cómo podemos, en tres días, tener una performance diferente", analizó Scola, que se convirtió en el cuarto máximo anotador en la historia olímpica.

La próxima presentación de la Albiceleste será el jueves, a partir de las 9:00, cuando enfrente otro durísimo encuentro frente a España, que lo venció en la final del Mundial de China 2019, y debutó ganándole a Japón por 88 a 77.