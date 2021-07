El 15 de agosto se reanudaría el torneo

Después de la difusión de los alcances del Decreto Nº 1220 del pasado viernes, en el que el Gobernador Omar Perotti autorizó la vuelta de las competencias en el territorio santafesino a partir del 31 de julio, los dirigentes del fútbol liguista empezaron a aunar criterios para disponer los aspectos organizativos de la reanudación oficial de los torneos.

El Apertura de Primera A se interrumpió el 18 de abril, cuando se disputó parcialmente la quinta fecha. En esa jornada, no habían podido jugar Florida de Clucellas y Sportivo Norte, al igual que Talleres de María Juana y Bochófilo Bochazo de San Vicente, debido a la situación de aumentos de casos de covid que se producían en ese momento. De tal modo, serían casi cuatro los meses de parate oficial de ratificarse esa jornada esta noche en la reunión del Consejo Directivo.

No obstante, esto se resolvería en cuanto al día 15 solamente para el torneo superior, ya que la Primera B -con un calendario no tan urgido de reanudación- podría hacerlo el 29. Además, varios clubes del ascenso de la LRF recién volvieron a entrenar en los últimos días, y en la mayoría de las localidades pequeñas las restricciones horarias fueron un condicionante para poder tener los entrenamientos con cierta normalidad.

El presidente de la Mesa Directiva, Fabián Zbrun, confirmó a LA OPINION que "el torneo se va a continuar tal como está reglamentado, porque así fue también autorizado en el Consejo Federal", con lo cual deberán completarse las 10 fechas pendientes del Apertura y luego desarrollar las 15 del Clausura.

Para Zbrun no será un inconveniente el tema de la posible realización del Regional Amateur a partir de noviembre, ya que "el Consejo Federal ya conoce la realidad de las Ligas. Por lo que seguramente organizará el campeonato con los clubes a los cuales les otorgue licencias o que ya estaban clasificados con anterioridad".

En ese aspecto recordemos que de la Liga Rafaelina ya cuenta con licencia Libertad de Sunchales, mientras que se están realizando gestiones para que también las obtengan Ben Hur y 9 de Julio.



EL TEMA DEL PUBLICO

Un dato no menor es que el Gobierno santafesino autorizó la vuelta de la actividad competitiva, pero no así con público en las canchas. Sabido es que en el fútbol amateur es fundamental poder contar con un cierto ingreso por la venta de entradas, para permitir cubrir los gastos fijos, como apertura del estadio, pago de árbitros y adicionales policiales.

El presidente liguista comentó que "la Federación y Ligas que ya tienen confirmada la fecha de la vuelta están tratando de encontrar en diálogo con el gobierno la alternativa de apertura para un cierto número de espectadores (en abril era de unos 150, ahora podrían ser 100). Esperemos que se resuelve".

Lo que quedó establecido en la última reunión liguista es que no se hizo lugar al pedido del Club Peñarol, para abrir nuevamente el libro de pases. Recordemos que al momento de la interrupción 9 de Julio y Argentino Quilmes estaban al frente de las posiciones con 15 puntos.