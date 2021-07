Gelabert: "Todos sabemos quiénes deben ascender a Primera"

El experimentado mediocampista Marcos Gelabert, que defiende los colores de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, denunció en forma encubierta que "todos sabemos quiénes deben ascender a Primera", en respuesta al despojo que el equipo sufrió en la tarde del domingo ante Agropecuario de Carlos Casares (0-2), por la fecha 18 del torneo de la Primera Nacional.

Sin nombrarlo, el exjugador de Estudiantes de La Plata, de 39 años, apuntó a Tigre, uno de los equipos que pelea por la vanguardia de la zona A del certamen y que actualmente está tercero en la tabla, con 29 unidades.

"Todos sabemos quiénes son los dos equipos que tienen que ascender (…) En el fútbol argentino, el que tiene la billetera más grande corre con más ventaja", descerrajó el volante.La referencia del jugador tiene estricta correspondencia con Tigre (uno de los clubes con mayor presupuesto económico en lo futbolístico) y Güemes de Santiago del Estero, que vive similar situación y lidera la zona B del certamen.

Gimnasia de Mendoza, segundo en el grupo A con 30 puntos, a dos del líder Almirante Brown, fue nítidamente perjudicado por el arbitraje de César Ceballo en el encuentro del domingo ante Agropecuario en Carlos Casares, cuando en tiempo de descuento no le fue otorgado un penal por mano del defensor local Nicolás Dematei. De la falta no cobrada por el juez, el elenco "sojero" aplicó una contra y definió el pleito con una conquista de Jonathan Farías.

A modo de protesta por lo que consideraron una sanción errónea, los jugadores del "Lobo" mendocino desistieron de seguir jugando y le regalaron el balón a su adversario en los instantes finales."Evidentemente se cagan en el trabajo y el esfuerzo que hacemos a diario para tratar de ascender. Nos tienen que bajar", amplió Gelabert, en declaraciones que reprodujo el sitio Primera Nacional.

"Es lamentable lo del arbitraje y lo de los clubes que siguen pagando árbitros porque ya no creo que se equivoquen", insinuó el mediocampista.