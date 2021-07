Ordenar el caos para salvar el mundo en el final de los tiempos

Por Susana Merke



Según Todorov “Lo fantástico se encuentra en una latente incertidumbre entre lo maravilloso y lo extraño”, hermosa definición para ingresar a “El Enviado”, última producción literaria de la escritora rafaelina Liana Friedrich, que con su relato nos introduce en el mundo atrapante de la nouvelle, en este caso un policial fantástico, donde la presencia de elementos misteriosos, mitológicos y mágicos no corresponden a nuestro mundo cotidiano.

El universo presentado en el texto está vinculado al quiebre de la realidad con fenómenos inexplicables y eventos extraordinarios, cuando el protagonista se perfila como eje para iniciar los pasos para resolver el enigma de un asesinato. El objetivo de la autora, con su sutil escritura y un largo proceso de investigación, es incentivar la imaginación del lector buscando un compromiso que no deja librado al azar el miedo a lo desconocido.

No todo se manifiesta como simple al iniciar la lectura y nos encontramos con la expresión certera: “Del otro lado del tiempo real, todo se detiene: sucede que el cielo y el infierno no están tan lejos…” El panorama que se presenta es el de los intermediarios, los signos cabalísticos como salvoconductos y las entidades extraterrenales abriendo puertas para sumergirnos en mundos antiguos, culturas ancestrales y simbología milenaria atravesando las barreras temporales -según nuestra concepción- para participar de ceremonias, ritos y culto al demonio.

Ingresamos a través de portales a dimensiones paralelas. Liana abarca los diversos mundos posibles dentro del género: el de frontera, los paralelos y los alternativos. El Enviado llega para ordenar el caos y develar el misterio de una muerte cuyo cuerpo no tiene identidad. El poder del elegido para cumplir la misión se agranda entre rituales y textos sagrados que le infunden fuerzas a ese espíritu inquieto para llegar a la verdad.

No faltan las brujas y hechiceros poniendo en marcha la rueda de las hermandades y asociaciones, sin olvidar el rol de la iglesia medieval promoviendo creencias demoníacas que hay que combatir con la cruz y la espada. La Fe es la única herramienta para combatir su culto evitando nombrarlo para no convocar su presencia.

La incertidumbre persigue a los investigadores y las preguntas se suceden frente al desconcierto y el temor. Todo esperaban la llegada de ese “enviado” por ser el personaje “ideal, intrépido y resuelto” para revelar el enigma, poco interesa su origen, sus antecedentes, lo que sí importa en realidad es el rol que va a desempeñar ingresando en la transmigración para llegar al “otro lado”.

Novela sensible, profunda, que exige una lectura serena y reflexiva. Gracias Liana por permitirnos disfrutar de este maravilloso texto fantástico, donde el vocabulario preciso y la descripción de lugares atemporales hablan de tu pasión por las letras, para rendirle homenaje con tu hacer constante a la literatura.