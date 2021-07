"Maya y los Tres", la nueva serie de Netflix que mostrará la cultura Latinoamericana

"Maya y los Tres" es la nueva serie animada de Netflix dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez, reconocido por otras producciones como "El Tigre: las aventuras de Manny Rivera" y "El libro de la vida", lo que significa una nueva pisada de la cultura latinoamericana en la plataforma de streaming más importante del mundo.

"Cuando presenté la idea era 2018 y me di cuenta de que, como hombre, en la mayoría de nuestras historias los protagonistas eran hombres. Estábamos contando historias de hombres. ¿Qué mejor momento y lugar para cambiar eso y poner el énfasis en una heroína? Como escritor volteé a ver a las tres personas de mi vida", explicó Gutiérrez en el Festival de Chilemonos, haciendo referencia a su pareja, su madre y su hermana, a quienes buscó reivindicar en esta historia protagonizada por Maya.

Haciendo énfasis en que todo lo que va a salir en la producción es fantasía, su creador remarcó que tomó varias cuestiones mitológicas de los aztecas, los mayas, los incas y hasta de algunas culturas del Caribe. Además de tres películas que son su inspiración: "Los siete samuráis", la saga de "El Señor de los Anillos" y el spaghetti western por excelencia, "El bueno, el malo y el feo".

"Entonces, ¡¿qué es Maya y los Tres?! Son nueve episodios de 30 minutos épicos de fantasía, aventura y comedia, y la calidad filmográfica es de animación en 3D de cualquier película. Una serie de 270 minutos con esa técnica y ese presupuesto que nunca se había hecho en animación", aseguró Jorge.

Por su parte, Maya, como princesa guerrera, tiene la misión de salvar a su mundo de hombres y dioses. Para ello, debe comenzar una aventura en busca de tres luchadores, mientras que en el medio, derriba mitos, tradiciones, y preconceptos.

Luego de mostrar un clip de una de las batallas, Jorge y Sandra Equihua terminan dando el leitmotiv de la serie, que repetirá Maya durante toda la duración de miniserie: "Si debe ser, entonces es mi deber. Las cosas no van a cambiar si no haces nada: la única forma de ver cambio es tú ser ese cambio. Nosotros lo tomamos a pecho y no solo en la historia, fuera de la historia y de la producción también. En Latinoamérica tenemos historias increíbles y cosas que no tiene el resto del mundo. Tenemos algo que podemos presumir al planeta entero. Tenemos sangre de gente que hizo cosas geniales y gigantes. Esa fue mi inspiración".

A su vez, poco más tarde, cuando le fue entregado el trofeo del festival de Chilemonos, el cual ya había sido recibido por Shin'ichirō Watanabe (Cowboy Bebop), Carlos Saldanha (Río) y Peter Lord (Pollitos en fuga; Gutiérrez le hizo un guiño a la Argentina: "Es un orgullo, un honor. Siento mil abrazos de todos mis hermanos y hermanas de Latinoamérica. ¡Acabo de meterle dos goles a Inglaterra en el Mundial!".