A consideración

La vida misma te enseña con el tiempo a no mirar atrás, como si el pasado fuera, en ciertos aspectos un demonio que quiere destruirte e intenta, en lo posible estar al asecho a cada momento, en cada instante, repitiendo su jugada día tras día. Si nos situamos en el presente inmediato, y nos enfocamos en el pasado, psicológicamente puedes entrar en un estado de depresión, pero el pasado para ser observado es, en muchos aspectos ventajoso e instructivo, como un manual puesto para saber como enfrentar un problema o directamente eludirlo sin tener mayores inconvenientes.

Esta consideración se mide en el espejo pandémico y sus huellas marcadas. Porque todos en algún punto pensamos diferente, o nos comportamos distinto a como éramos. Basta levantar la mirada y ver nuestra bandera flameando en el viento, pero no en lo alto, porque se encuentra a media asta y es debido a los 100000 muertos por covid. Entonces, no podemos apartar de nuestros pensamientos a tantos “sin nombres” y tantos con renombres, el caso de Maradona, de Sabella, de dos gobernadores aunque nada tenga que ver esta pandemia con Reutemann, así lo mismo con un ex presidente (Menem), famosos, celebridades, amigos, conocidos y casi no tenemos tiempo para pensarlo, el cronometro en marcha y la vida sigue para algunos en temporizador, otros solo en tiempo, y otros tantos, en cuenta regresiva.

Esta es la verdad, primera ola, pensar en los viejitos, ¡contagiarnos así ya está! Y después, no quiero contagiarme, cuando se termina esto, hay que aprender a convivir con esto, tenemos que vacunarnos, ¡y… como duele!

Esta es la consideración sin juicio. Así estamos en el reporte.

Es momento de enfrentar ese considerando dibujando sonrisas, replanteando los modos de vivir, de educar, de convivir. Situarnos. Talvez la vida es más simple viviéndola de manera sencilla. Y el deporte es un tanto de esa forma, tiene sus errores como todo, pero…

Es una gran alternativa. Quien no quiere salir a caminar es porque corre o pasa en bici resoplando. Quien no quiere levantar pesas el profe se las camufla en trabajos intervalados sin que se diera tanta cuenta. Quien no quiere nadar busca otra alternativa, quien le gusta lo espiritual tiene actividad, quien quiere respirar mejor encuentra instructores, y quien es deportista siempre estuvo en la consideración. Simple. O no tanto, (tuve que corregir porque puse no tonto y quiero compartirlo con ustedes). Es poner sobre la mesa lo que nos sucede. Enfoques o miradas, a consideración.

Fin de ella con fe de rata incluida: actividades deportivas… la solución.