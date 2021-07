Tomás Mondino, al menos por ahora, se queda sin Mundial U20

La participación del rafaelino Tomás Mondino en el Mundial U20 a realizarse en Nairobi, Kenia, del 17 al 22 de agosto, este domingo quedó cancelada, lo mismo que la de otros cuatro atletas que lograron sus marcas mínimas para la máxima cita del año en esta categoría, aunque rápidamente las repercusiones por la decisión de los dirigentes generaron una expectativa que pueda ser revertida.

En su reunión de Consejo Directivo del día de la fecha la Confederación Argentina de Atletismo, teniendo en cuenta la situación nacional de nuestro país, las actuales medidas del gobierno nacional y restricciones diversas que imperan en todo el mundo y un sinnúmero de inconvenientes derivados de la pandemia de COVID 19 y su actual agravamiento, que impiden la asistencia a Nairobi, ha resuelto no participar en la actual edición del campeonato mundial de U-20", expresó la Confederación Argentina de Atletismo en la comunicación oficial, que generó una profunda decepción en los atletas.

Recordemos que Mondino fue campeón Sudamericano U20 (con 16 años) en Lima, hace unas semanas, en 100 y 200 metros llanos, logrando allí los registros clasificatorios.

Agregó la CADA que «La falta de garantías sobre la salida y regresos de los vuelos, se constituye en el impedimento más fuerte, más los altos costos de los pasajes que superan diez veces los valores normales para los argentinos, determinan esta situación. Tampoco podemos tener ninguna garantía de institución alguna para enviar sin riesgos una delegación al exterior. Pues las autoridades especificas del orden nacional de deportes y de salud así lo indican. Es de público conocimiento que numerosos deportistas se encuentran demorados en el exterior y todavía es incierto el regreso de parte de los atletas olímpicos.

"La CADA ha venido realizando numerosas gestiones ante todos los organismos necesarios para poder solucionar la presencia en el mundial, pero las actuales circunstancias hacen imposible tal cometido y no tenemos las garantías necesarias para la mencionada participación. Lamentablemente los jóvenes de la categoría U-20 que no pudieron disputar durante el año 2020 el mundial, porque no se realizó, tampoco podrá ser este año, si podrían estar en el Campeonato Mundial U-20 Cali 2022 varios de ellos, y ya se está trabajando para que puedan estar en el Sudamericano U-18 los que corresponden por edad, en el Panamericano U-20, en el Sudamericano U-23 y en el Panamericano U-23, siempre que mejoren las actuales condiciones.

Las autoridades de la CADA ponen a disposición los servicios de nuestro Grupo Interdisciplinario mediante la interconexión con los responsables de la categoría, a todo el equipo oportunamente designado».

Quedan todavía unos días por delante. Ojalá la sensatez llegue a dirigentes y funcionarios para no cometer más injusticias, con chicos que hicieron un gran esfuerzo para alcanzar ese gran objetivo.