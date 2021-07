Fuerte cruce entre José Luis Espert y Guillermo Moreno: “Preso deberías estar vos”

La campaña de cara a las próximas elecciones legislativas ya comenzó y uno de los primeros cruces se dio entre los precandidatos a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el frente Avanza Libertad, José Luis Espert, y por el partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, quienes discutieron sobre economía y el INDEC.

En el marco de un debate televisivo del que participaron diferentes aspirantes al Congreso, ambos dirigentes cuestionaron la postura política del otro, se hicieron acusaciones cruzadas e, incluso, hubo una propuesta para continuar la polémica “en un espacio púbico”.

“Con los niveles de deterioro a los que hemos llegado nosotros, me parece que las discusiones ideológicas a la gente, no solo no le importa, sino que le parece irrelevante. La gente no llega a fin de mes, tiene miedo de perder su trabajo, de la inseguridad, de enfermarse y morirse por el covid... son todos problemas muy concretos, muy reales, que requieren soluciones muy pragmáticas”, comenzó diciendo el economista liberal.

En este sentido, ante las cámaras de Crónica TV, Espert consideró que en estos comicios el electorado “le va a dar importancia a quienes le han propuesto soluciones que parecen más viables, más razonables y que se pueden entender”.

Por su parte, el ex secretario de Comercio, que también se encontraba en el piso del estudio, respondió que “cuando entren al cuarto oscuro”, las personas “van a pensar ‘cuando gobernaron los liberales, tuvimos hambre; cuando lo hicieron los progresistas, tuvimos hambre, pero cuando gobernó el peronismo comimos asado todas las semanas’”.

“Yo nunca goberné, Moreno. Sos una máquina de decir pavadas vos. Che, Moreno, ¿vos estudias para decir tantas pavadas? Sos una maquina de decir pavadas, las fabricás. En el mundo, si se progresa es porque hay libertad”, chicaneó el precandidato de Avanza Libertad.

Mientras el ex funcionario elevaba la voz para poder hablar, el economista sostuvo que su adversario electoral “deberías estar preso” porque, a su entender, “desde el INDEC le mintió a toda la sociedad, porque hubo millones de trabajadores, de empresarios, que pagaron impuestos al pedo”.

“No, no seas gil. No seas ortiva, que eso es lo peor que puede haber. ¡Mirá lo que dice este gil! ¡Mirá la tontería que dice! En vez de decir tantas tonterías, por qué no explica y hacemos un debate los dos sobre el INDEC. Yo te puedo asegurar que no sabe nada, porque estos liberales se llenan la boca, y la verdad es que no estudiaron nada”, contestó Moreno.

Luego de que hablaran dirigentes de otras fuerzas políticas, el ex secretario de Comercio volvió a ofrecerle a Espert “un debate sobre el INDEC, que puede ser en un lugar público o privado, como en un teatro”, para discutir “técnica y académicamente lo que él acaba de afirmar y lo que es la verdad histórica”.

“Dale, pero lo vos vas a pagar porque vos ya les robaste la plata a todos los contribuyentes. Yo trabajo de consultor, ¿vos de qué trabajás?”, continuó criticando Espert, a lo que Moreno le recordó que ya había contado que se desempeña como “mayorista de ferretería”.

Sobre el final de su participación, el referente del liberalismo en el país hizo una última reflexión: “Yo creo que la Argentina debería hacer una cosa muy diferente de la que viene haciendo desde hace tiempo. Creo que debería usar al mundo como una oportunidad para venderle cosas, en lugar de como un prestamista. Vivimos endeudados sin razón, la gente no da más de pagar impuestos. El ferretero, el autónomo, el monotributista, están todos cansados de pagar impuestos. Se necesita crear trabajo, una reforma laboral”, cerró.

