El cierre de listas adelanta el 2023

(Desde Santa Fe). Con el Gobernador de la Provincia Omar Perotti jugando de precandidato a senador suplente de Marcelo Lewandowski, y Pablo Javkin – con Rubén Giustiniani- enfrentando a Clara García del Partido Socialista, ya asoman aspirantes visibles al Sillón del Brigadier en el 2023. La interna peronista gestará el definitivo, mientras que en la compulsa intestina de Juntos por el Cambio aparecerá el otro.



¿INTERNAS CRUZADAS

EN EL PERONISMO?

Antes de que aparezcan las fotos de los precandidatos de Omar Perotti firmando las planillas con el banner de fondo “Todos con Alberto y Cristina”, y Agustín Rossi tuiteando “siempre con el proyecto nacional que encabezan Alberto y Cristina”, desde una de las dos trincheras – la de Perotti – querían que se sepa que la lista del Gobernador contaba con todo el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, no así la de Agustín Rossi y el “Pipi” Traferri (a la que supuestamente auspiciaba el Presidente Alberto Fernández). ¿Continuará esa guerra psicológica de manera soterrada?. Porque de ser así, no solo estaríamos ante la histórica novedad de un Gobernador enfrentando a su Vicegobernadora, sino del Presidente dirimiendo supremacías con su Vicepresidente en territorio santafesino. Más crisis institucional no se podría pedir.



¿PEROTTI CAMBIO DE CANDIDATO?

¿Cuál es la lectura de este partido?. Que Omar Perotti trocó a Roberto Mirabella (quien irá de primer precandidato a diputado nacional) por el senador rosarino - y bielsista - Marcelo Lewandowski como su delfín electoral para el 2023; para ello el Gobernador necesita decididamente ganar esta primaria, y para quienes lo señalan capciosamente de ser un “equilibrista” en la política, ahora no sólo puso en juego su pellejo político, sino la propia gobernabilidad, al inmiscuirse directamente en las listas con su nombre y apellido. El antecedente parecido, pero no igual, fue el de Carlos Reutemann cuando en el año 1995 encabezó la lista de diputados provinciales de Jorge Obeid, para luego bajarse y ser candidato a senador nacional. Armando Traferri lo estaba esperando a Perotti a la vuelta de la esquina por haber impulsado su desafuero “para que vaya preso”; y consiguió retarlo con un aliado inesperado – al menos para nosotros- Agustín “Chivo” Rossi, quien aportó su figura para la refriega, mientras que el senador sanlorencino puso en la cancha a su mejor jugadora: la Vicegobernadora Alejandra Rodenas. El Movimiento Evita con Eduardo Toniolli encabezando la grilla de diputados nacionales y el Frente Renovador de Sergio Massa con Oscar “Cachi” Martínez en tercer lugar, respaldarán la lista de Rossi – Rodenas (Traferri). Mientras tanto Omar Perotti, además de María Eugenia Bielsa con Lewandowski, trajo a su redil a La Cámpora (CFK) a través de María de los Angeles Sacnún y la galvense Magalí Mastaler. El menú está servido, en principio para los 200 mil afiliados que tiene el peronismo santafesino. Después se verá si el electorado independiente quiere inmiscuirse en esa seguramente descarnada interna peronista, donde lo que menos faltarán serán bombas de racimo de un lado y del otro.



EL FRENTE PROGRESISTA SIN

LIFSCHITZ. JAVKIN VA POR TODO

Indudablemente el intendente de Rosario quiere pasar por ventanilla a cobrar el plazo fijo electoral que dejara a su muerte Miguel Lifschitz, y que lo presupone a su nombre. En el Partido Socialista creen que la cuenta podría estar compartida con la viuda del ex Gobernador Clara García. Y van a dirimir esa incógnita en el terreno preelectoral.

Que sean los afiliados socialistas, de los partidos de izquierda, y el PDP, los que definan a quien pertenece ese activo electoral que dejara “Don Miguel”. Para tal cometido, Pablo Javkin buscó el respaldo del ex -socialista Rubén Giustiniani (no hay peor astilla que la del mismo palo) para encabezar el binomio senatorial, y de un grupo de radicales libres (o sueltos) encabezados por el actual diputado Fabián Palo Oliver como primer diputado nacional. Como señalábamos, el socialismo cree que la heredera natural de los votos de Miguel Lifschitz es su viuda la actual diputada provincial Clara García, y por ello encabeza la lista de senadores nacionales, acompañada por nada menos que la recientemente electa presidente del Partido Socialista nacional Mónica Fein, como primera precandidata a diputada nacional. Y el intendente de Santa Fe Emilio Jatón.



JUNTOS POR EL CAMBIO

SIN CAMBIOS

La “centro-derecha” ya definió sus contendientes hace rato. Habrá cuatro listas en disputa: tres radicales que pugnarán en principio por las voluntades de los 176 mil afiliados, y la lista PRO que deberá ir a la caza de los votos independientes que quieran participar de esa interna. De tal manera Maximiliano Pullaro con el espacio NEO de amplio desarrollo territorial, apadrinado a nivel nacional por Martín Lousteau, encabezará la lista senatorial junto con el PRO Gabriel Chumpitaz de primer precandidato a diputado. Mario Barletta como precandidato a diputado nacional dejará sus chances senatoriales en manos de la periodista Carolina Losada y el intendente de Avellaneda Dionisio Scarpín. Losada aportará con su figura la llegada mediática a través de las señales de televisión nacionales que se retransmiten en cada una de las 365 localidades de la Provincia, y el intendente de Avellaneda – junto con el mismo Barletta – la base militante.

José Corral arranca con el conocimiento de haber sido el candidato a Gobernador de Cambiemos en el 2019, y cimenta su fortaleza electoral en Rosario de la mano de Roy López Molina, actual concejal PRO. El apoyo nacional a Corral vendría de la mano de Elisa Carrió, toda vez que su actual diputada nacional Lucila Lehmann va por la reelección en segundo lugar de Barletta. Y finalmente el PRO depositó sus esperanzas en su vicepresidente nacional – y diputado nacional- Federico Angelini y la diputada provincial Amalia Granata para liderar el dueto senatorial. La lista de diputados es químicamente pura PRO: Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Jorge Faurie; todos, aseguran, con el respaldo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Este espacio dentro de Juntos por el Cambio deberá seducir al electorado independiente para que se inmiscuya en esa compulsa interna, y obviamente opte por sus boletas porque como dijimos, los radicales ya arrancan con un piso electoral propio, aunque lo tengan que dividir por tres.



LA "NUEVA LEGISTATURA"

Y LA BOBERNABILIDAD

En la Cámara de Diputados todo cambiará casi de manera drástica; las correlaciones de fuerzas mutarán diametralmente. Mientras que en Senadores se profundizará la grieta en el peronismo. Así las cosas, los 28 diputados que integran el FPCyS ya no serán tales, toda vez que dentro del radicalismo, Fabián Palo Oliver no tendrá más remedio que recostarse en el nuevo bloque CREO que liderará Ariel Bermúdez, hasta ahora solitario delegado del intendente rosarino Javkin, a quien se le sumarían Gabriel Real del PDP y Mónica Peralta del GEN. Sin contar la alianza de Rubén Giustuniani y su compañera de bancada. Todos apostando sus fichas a Javkin 2023. Los 10 radicales NEO, desde ahora encolumnados electoralmente en Juntos por el Cambio, después del 12 de setiembre deberían mudarse a este espacio, acompañados por Somos Vida y Familia de Nicolás Mayoraz y Walter Ghione, sus correligionarios Alejandro Boscarol y Julián Galdeano y los PRO Jimena Sola y Gabriel Chumpitaz (que ya están en Juntos por el Cambio). E inesperadamente Amalia Granata, quien de todos modos suele obrar como libre pensadora. El peronismo dividirá aguas en dos sectores: el “perottista”, al que hace un tiempo se sumó Cesira Arcando (ex – JxC) integrado por Ricardo Olivera, Paola Bravo, Matilde Bruera; y los “no perottistas” compuestos por Leandro Busatto, Oscar Martínez, Lucila De Ponti y Luis Rubeo.

El socialismo mantendría sus 14 soldados (Claudia Balague jugará en esta interna con Giustiniani); mientras Carlos Del Frade con su compañera de bancada oficiaría de enganche junto con la solitaria Betina Florito de Somos Vida Santa Fe.

Atractivo rompecabezas, que los más de 2 millones setecientos mil santafesinos habilitados para votar el 12 de setiembre ayudarán a armar.