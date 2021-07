River despachó con una goleada a Unión Deportes 26 de julio de 2021 Redacción Por LIDERAN PATRONATO Y GODOY CRUZ

River consiguió una abultada victoria frente a Unión, recuperándose de la derrota sufrida en la primera fecha ante el otro santafesino, Colón, exhibiendo una gran efectividad para terminar ganando por 4 a 0.

Los goles del equipo "millonario" fueron marcados por Braian Romero, Matías Suárez, Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz, frente a un conjunto "tatengue" que después de un buen arranque no pudo neutralizar la clara superioridad que mostraron los dirigidos por Marcelo Gallardo en el "Monumental".

Las notas de la jornada se encargaron de aportarlas Patronato y Godoy Cruz de Mendoza, con sus triunfos ante Sarmiento de Junín y Defensa y Justicia, respectivamente.

En la capital entrerriana, el "Patrón" venció a Sarmiento de Junín, por 2 a 0, con tantos de Sebastián Sosa Sánchez y Brian Nievas para los dirigidos por Iván Delfino, que se treparon a la punta.

Mientras tanto, el "Tomba" dio vuelta el resultado en Florencio Varela, para ganar por 2 a 1. Miguel Merentiel convirtió para el "Halcón", en tanto que Sebastián Lomónaco y Martín Ojeda para el "Bodeguero", que también comparte la vanguardia.

Paranaenses y mendocinos alcanzaron en el liderazgo a Lanús, que el sábado había superado al actual campeón, Colón, por 4 a 1, en Santa Fe.

En otro encuentro disputado ayer, Rosario Central se impuso a Vélez Sarsfield por 1 a 0, en el "Gigante de Arroyito", con un tanto señalado por Emiliano Vecchio.

Al cierre de la edición jugaban Estudiantes de La Plata e Independiente, en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Para hoy se anuncian dos partidos: a las 18:00 jugarán Talleres y Arsenal en Córdoba, mientras que completarán la segunda fecha Argentinos Juniors y Newell's Old Boys en el barrio porteño de La Paternal.



LAS POSICIONES

Lanús, Patronato y Godoy Cruz son punteros con 6 unidades; San Lorenzo tiene 4; River Plate, Estudiantes, Newell's Old Boys, Huracán, Rosario Central, Atlético Tucumán, Aldosivi y Colón 3; Gimnasia y Esgrima, Banfield, Boca Juniors y Racing Club 2; Arsenal, Argentinos Juniors, Independiente, Platense, Central Córdoba, Vélez Sarsfield y Unión 1; Talleres, Defensa y Justicia y Sarmiento 0.

