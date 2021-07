Un emotivo triunfo logró Joel Gassman Nacionales 26 de julio de 2021 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA APAT CAMINO A LA VICTORIA. Joel Gassman con el Chevrolet Cruze.

En más de una oportunidad, el triunfo se le escurrió como agua entre los dedos. Tantas lágrimas de impotencia, ayer dieron lugar a las de felicidad, que no pudo contener luego de conseguir su primera victoria en el Turismo Nacional.

Fue un domingo soñado para Joel Gassman (Cruze), el entrerriano oriundo de Crespo, que ganó en la Clase 3, nada menos que en su provincia, que sirvió de marco a la disputa de la séptima fecha de la temporada 2021 en Concepción del Uruguay.

Joel venció en una emotiva competencia -recuperándose tras ser superado por Ever Franetovich (Focus)- y festejó de igual modo luego de recibir la ansiada bandera cuadriculada primero y en el podio más tarde, con el venadense y el experimentado Jonatan Castellano (Cruze).

Clase 3 (final - 20 vueltas): 1° Joel Gassman (Cruze), en 33m12s550, a un promedio de 153,897 Km/h; 2° Ever Franetovich (Focus) a 1s639; 3° Jonatan Castellano (Cruze) a 2s892; 4° Jerónimo Teti (Cruze) a 4s310; 5° Fabricio Pezzini (Corolla) a 6s533; 6° Julián Santero (Corolla) a 6s946; 7° Mariano Werner (Vento) a 7s483; 8° Gastón Iansa (Corolla) a 7s728; 9° Matías Muñoz Marchesi (Focus) a 9s478 y 10° Alfonso Domenech (Corolla) a 9s698.



FUE 11° CANELA

Cumpliendo una meritoria labor durante todo el fin de semana, el rafaelino Juan Ignacio Canela (Trend) fue undécimo en la Clase 2.

"Juani" llegó a estar durante varios pasajes de la carrera entre los diez mejores, pero en definitiva logró sumar para el certamen, en el que también se ubica en la posición número 11.

La competencia fue ganada por Gerónimo Núñez (Etios), escoltado por Lucas Tedeschi (Etios) -al que superó en el primer giro- y Marcos Fernández (March). Vale la pena recordar que en la fecha anterior había triunfado Mateo Núñez (Etios), hermano de Gerónimo, quienes representan a Río Gallegos.

Clase 2 (final - 18 vueltas): 1° Gerónimo Núñez (Etios), en 35m21s482, a un promedio de 130,090 Km/h; 2° Lucas Tedeschi (Etios) a 482 milésimas; 3° Marcos Fernández (March) a 687; 4° Christian Bodrato Mionetto (Etios) a 1s624; 5° Pablo Ortega (Argo) a 1s838; 6° Facundo Bustos (Trend) a 2s250; 7° Juan Ignacio Torres (Corsa) a 5s082; 8° Diego Leanez (Etios) a 5s344; 9° Marcelo Guevara (March) a 5s439; 10° Ignacio Procacitto (Trend) a 5s716 y 11° Juan Ignacio Canela (Trend) a 6s060.



PROXIMA FECHA

Será la octava de la temporada y se disputará el fin de semana del 27, 28 y 29 de agosto en un escenario a confirmar.

