Industria Pyme sigue en recuperación

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La producción de la industria de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) en la Argentina creció 44,5 por ciento en junio frente a igual mes de 2020 y 4,3 por ciento respecto de mayo pasado, aunque en el acumulado del primer semestre del año, se registra una baja del 5,2% frente al mismo periodo de 2019, según un informe difundido ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La CAME destacó que se continuó con el proceso de repunte, pero no terminó de recuperar los niveles de hace dos años, cuando no estaba la pandemia por coronavirus.

Si bien en junio siete de las once ramas manufactureras analizadas produjeron por encima de ese año, en el acumulado del primer semestre la industria pyme está 5,2% abajo. "Los casos de Covid en el personal, siguieron complicando la actividad. Lo mismo que algunas dificultades para conseguir insumos y demoras en los cobros de clientes", precisó la entidad.

La industria pyme operó con un 67,7% de su capacidad instalada, 0,3 puntos por encima de mayo, unos 14,8 puntos arriba de junio 2020, y 9,4 puntos mayor a junio 2019.



