Habrá internas en los frentes electorales más importantes

El plazo para inscribir las listas de precandidatos a legisladores nacionales que competirán en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre finalizó anoche sin la pretendida unidad en los principales espacios políticos de la Provincia de Santa Fe.

FOTO TWITTER FOTO DEL ACUERDO. Mirabella, Sacnun y Lewandowski.

El plazo para inscribir las listas de precandidatos a legisladores nacionales que competirán en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre finalizó anoche sin la pretendida unidad en los principales espacios políticos de la Provincia de Santa Fe.

Con negociaciones de último momento, los partidos y frentes terminaban de darle forma al tablero definitivo de nombres para competir en las PASO, que se celebrarán por sexta vez en el país tras su creación en el 2009. Tras sortear ese primer test nacional, las fuerzas políticas medirán fuerzas en las legislativas del 14 de noviembre para disputar las 127 bancas de la Cámara de Diputados y las 24 del Senado en juego en los comicios de medio término cuyo calendario se alteró por la pandemia de coronavirus.

Cuatro distritos son determinantes para sumar votos y bancas: Buenos Aires elige 35 diputados; CABA 13 diputados; Santa Fe 9 diputados y 3 senadores, al igual que Córdoba.

En la provincia de Santa Fe, Juntos por el Cambio (JxC) tendrá cuatro listas aunque en este caso no hay sorpresas puesto que la interna ya estaba definida. En el Frente Amplio Progresista (FAP) en tanto se conformaron dos listas al igual que en el Frente de Todos, donde a pesar del acuerdo de último momento entre el gobernador Omar Perotti y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fracasó el intento de sellar la unidad: Agustín Rossi se plantó, no cedió a las presiones y disputará la interna en la categoría de senador.



JXC

En Santa Fe se configura una interna entre una lista del PRO, que se adjudica el apoyo del expresidente Macri y otras figuras nacionales, contra tres listas que tienen un predominio radical, en busca de renovar los 3 escaños en la Cámara de Senadores y las 9 bancas en Diputados.

La lista "Santa Fe Nos Une" de JxC lleva como candidatos al Senado al actual diputado nacional, Federico Angelini, y la diputada provincial, Amalia Granata. En tanto, para Diputados los postulantes son Luciano Laspina y Gisela Scaglia, que actualmente ocupan escaños en la Cámara baja y buscan renovar el mandato. Le siguen Jorge Faurie, Gisela Reinoso, Walter Ghione (actual diputado provincial), Fedra Buseghin, Sebastián Mastropaolo, Adriana Seno (Rafaela) y Rubén Bustamante.

Desde el sector destacaron que se trata de la "lista más representativa de la provincia de Santa Fe" y que "cuenta con el respaldo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta".

Por otra parte, la lista "Cambiemos con Ganas" postula al Senado a la periodista Carolina Losada y al intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin. La nómina para Diputados está integrada por Mario Barletta, Germana Figueroa Casas, Germán Pugnaloni, María Fernanda Castellani, Daniel Bailat, Sandra Passarino, el rafaelino Germán Bottero (presidente del Concejo Municipal), Patricia Tepp y Nicolás Giri.

Mientras tanto, la lista "Vamos Juntos" cuenta con el radical José Corral y Astrid Hummel (PRO) como precandidatos al Senado y a Roy López Molina (PRO), Lucila Lehmann (CC) y Enrique Paduan (UCR) en los puestos principales de la nómina para Diputados. Completan Florencia González (Santo Tome-UCR), Gerardo Colotti (Cañada de Gomez-CC), Cristina Cuevas (concejala Villa Gobernador Gálvez - PRO) y Sergio Más Varela (Rosario-UCR).

La última lista de JxC es "Evolución", que propone como precandidatos al Senado a Maximiliano Pullaro y Carolina Piedrabuena y para Diputados a Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda (ex diputada y candidata a vicegobernadora 2019), Rodrigo Borla (San Justo, senador provincial), Melina Giorgi (presidenta Comunal de Fuentes), Héctor Zat (presidente Comunal de Guadalupe Norte), Laura Spina (concejal de Santa Fe), Fito Giacosa (de Josefina, departamento Castellanos), Griselda Caffaratti (Constitución) y Santiago Sauco (Rosario - Juventud Radical).



FAP

El socialismo que tiene como referentes a los ex gobernadores recientemente fallecidos, Miguel Lifschitz y Hermes Binner, llevará como candidata a senadora nacional a Clara García y al concejal santafesino Paco Garibaldi. El espacio impulsa para Diputados a la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien estará acompañada por Gonzalo Saglione, Gabriela Sosa, Publio Molinas, Andrea Uboldi, Miguel Solís, Silvia Virili, Diego Martín y Elizabet Cretazz.

En la interna deberá enfrentar a los candidatos que cuentan con apoyo del intendente de Rosario, el radical Pablo Javkin. En este caso, buscarán llegar a la Cámara alta Rubén Giustiniani y María Eugenia Schmuck, en tanto que para Diputados se promueve a Fabián Palo Oliver, Carina Gerlero (PS, Bases), Horacio Bertoglio (PDP), Ayelén Baracat (CREO), Horacio Lombardi (GEN), Agustina Donnet (IGUALDAD), Gustavo Gamboa (SÍ) y María Bacarolo (PDP).



FRENTE DE TODOS

Por último, pese a los intentos para lograr una lista de unidad, el peronismo santafesino tendrá internas que abren interrogantes sobre el futuro del gobierno de Omar Perotti. Es que la vicegobernadora, Alejandra Rodenas está en la vereda de enfrente (además, su esposo es uno de los ministros del gabinete provincial, Jorge Llonch -a cargo de Cultura-).

Así, la lista del oficialismo provincial lleva como candidatos al Senado de la Nación al senador provincial por el departamento Rosario, el periodista Marcelo Lewandowski y a María de los Angeles Sacnun, que este año concluye su mandato en la Cámara alta pero ha logrado una muy buena relación con Cristina Kirchner. Como vincular sin ningún tipo de dudas esta lista al Gobierno santafesino, Perotti será candidato a senador suplente.

En tanto, para Diputados el primer postulante es el rafaelino Roberto Mirabella, quien aspiraba a encabezar la lista para el Senado que no pudo lograr. Hombre de máxima confianza de Perotti, Mirabella asumió en 2019 en el Senado para completar el mandato del actual gobernador. Se descarta que llegará a la Cámara baja. Al cierre de la edición aún no había confirmación sobre el resto de los integrantes de la lista para Diputados.

La otra lista del PJ santafesino tiene al actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, como aspirante al Senado, acompañado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas. La lista de Diputados lleva al referente del Movimiento Evita de Rosario, Eduardo Toniolli, en el primer lugar, en tanto que Lucila De Ponti y el massista Oscar Cachi Martínez irá en el tercer lugar.













