“Se están ejecutando inversiones nacionales por más de $65.000 millones en obra pública"

Con el compromiso de fortalecer el desarrollo de la provincia y continuar trazando una agenda de trabajo, el gobierno provincial viene gestionando con la Nación, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat con sus secretarías y empresas del Estado, obras por más de $65.000 millones en distintas localidades del territorio provincial.

Así lo detalló la titular de la cartera, Silvina Frana, al sostener que “el acompañamiento del gobierno nacional con nuestra provincia es permanente. Desde el inicio de la gestión, venimos tramitando obras a través de diversos programas como el Argentina Hace, el Procrear, Casa Propia, Plan Nacional de Suelo, el Enohsa, las infraestructuras viales, portuarias y ferroviarias, entre otros programas. Y este año se sumarán nuevos convenios para llevar agua potable y cloacas a más localidades de la provincia. A esto lo demostramos con datos concretos y con las obras ejecutándose", dijo.

"Queda evidenciada la mirada federal que se impulsa tanto de nación como de provincia, que si miramos el mapa de Santa Fe, no hay ninguna localidad donde no se estén llevando adelante obras, como nos pidió el gobernador", manifestó la ministra.



LA SALUD COMO PRIORIDAD

Más adelante, Frana expresó que "iniciamos la gestión inmersos en un contexto de pandemia que sobrevino rápidamente, y frente a esta realidad el gobernador Omar Perotti nos trasmitió dos consignas claras: cuidar la salud de todos los santafesinos y las santafesinas y dar respuestas de forma concreta a las necesidades de la gente. De esta forma, se priorizó la infraestructura sanitaria para que pueda acceder cada santafesino".

“Y aquí la inversión nacional fue de alto impacto, eso nos permitió ampliar la capacidad sanitaria rápidamente con los hospitales modulares en Granadero Baigorria, y Villa Constitución, que se suman a las que ya venimos haciendo en la provincia, y también estamos gestionando nuevas inversiones para ejecutar los hospitales de Helvecia y San Javier”, señaló la ministra.



LA INFRAESTRUCTURA VIAL,

PORTUARIA Y FERROVIARIA

En lo referente a las obras viales en rutas nacionales, Frana destacó que "son más de 1.200 kilómetros de obras en rutas nacionales con una inversión que supera los $39.000 millones. Son todas obras que están en ejecución sobre corredores estratégicos que dan respuestas con obras necesarias para la seguridad, la conectividad de todos los santafesinos y el fortalecimiento del desarrollo productivo de la región”. Y añadió, “esto también significa potenciar el turismo en la región, y fortalecer a cada uno de nuestros pueblos y ciudades”.

“Es importante destacar la obra del primer tramo de la autopista de la ruta nacional N°33, que unirá la ciudad de Rufino con el acceso a San Eduardo, sin dejar de mencionar los trabajos que se están haciendo en la ruta nacional Nº34, una obra compleja que tenía muchos años de espera. Y hoy vemos que las obras se están haciendo, que las inversiones se están ejecutando, para llevar mayor seguridad vial y fortalecer la integración de todas las zonas productivas de la provincia”, remarcó la funcionaria.

Luego, se refirió a la infraestructura ferroviaria y señaló que "hace unos días el gobernador Omar Perotti se reunió con el presidente de Trenes Argentinos, Daniel Vispo, para avanzar en el proyecto ferroviario del ramal Santa Fe–Laguna Paiva, que tiene una inversión de $250 millones, y esto significa recuperar un tren emblemático. Esto nos alienta a potenciar todo el esquema ferroviario con distintos ramales en la provincia".

“Y más recientemente celebramos la noticia de la adjudicación de la obra para el primer circunvalar ferroviario del país que se construirá en Santa Fe, una obra histórica, que recorrerá desde el norte de Santo Tomé, en pleno ramal F, hasta la Laguna Paiva, región del ramal C. Una inversión nacional de más de $5.000 millones que transformará radicalmente la cantidad de carga transportada, en tiempos más cortos y vías más seguras”, detalló Frana.

“Esto muestra la firme decisión política de nuestro gobernador Omar Perotti, de gestionar obras que trascienden a una gestión de gobierno, demostrando coherencia entre lo prometido en campaña y lo realizado en su gestión. Porque tanto para quienes formamos parte del gobierno provincial y nacional, fortalecer el esquema ferroviario es una política de Estado, y por eso trabajamos desde el primer día, por concretar a vuelta del tren de pasajeros y mejorar la logística de cargas”, puntualizó Frana.



SANEAMIENTO Y RECURSOS HÍDRICOS

Más adelante, la ministra comunicó la inversión en obras hídricas que superan los $2.200 millones, referidos a los canales norte, sur, cierre y defensa urbana de Colonia Margarita; el reacondicionamiento Canal Vila Cululú y Cañada Sunchales, departamento Castellanos; y el sistema canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas - Tramo San Francisco - Río Carcarañá; como así también las obras que lleva adelante Aguas Santafesinas, a través del Enhosa, con una inversión superior a $2.000 millones, interviniendo más de nueve localidades.

“Hace unos días, el gobernador Perotti firmó con el administrador Enrique Cresto del Enohsa, dos convenios para la ejecución de obras de saneamiento en Rafaela y Reconquista, por $2.000 millones. Y se está trabajando para nuevas obras de agua potable en Rosario y Santa Fe, con una inversión de más de $6.000 millones. Esto muestra la vocación federal que tenemos por fortalecer todos los pueblos y ciudades, el potencial productivo que tienen, y mejorando la calidad de vida de la gente”.



ACUERDOS ENERGÉTICOS

Por otro lado, el gobierno provincial acordó con la Secretaría de Energía de la Nación la deuda por la compra de energía. El acuerdo fue suscripto por el gobernador Perotti, y la secretaría de Nación, resultando la deuda de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) al 30 de septiembre en $12.316.418.807 y reconoció a la distribuidora eléctrica el 77% de la deuda. Los restantes $2.874.540.992 impagos, serán refinanciados en los términos de lo aprobado por la Legislatura Nacional, en el Presupuesto Nacional 2021.



OBRAS PARA EL TURISMO Y HÁBITAT

En el marco del Plan "50 destinos" firmado entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se están desarrollando tres obras turísticas en distintas ciudades de la provincia. Entre las acciones se destaca un Centro Artístico Metropolitano en Rafaela, el Complejo Turístico ‘Gente del Agua’ en Reconquista, y el Museo Ferroviario en Pérez, con una inversión total que supera los $178 millones.

En materia habitacional, desde el gobierno provincial se trabaja fuertemente sobre esta realidad que merece ser transformada, abordada desde un enfoque multidisciplinar que contemple el derecho fundamental a la vivienda, entornos seguros, saludables y equitativos, que se traduzcan en acceso al agua potable, cloacas y los servicios necesarios para vivir mejor. “Una política de Estado que venimos trabajando en conjunto tanto a nivel provincial como con la Nación, con el objetivo de atender el hábitat digno como meta de diseño de una política más integral e inclusiva”, señaló Frana.

“En ese sentido, desde el primer día se está haciendo un relevamiento de terrenos disponibles a través del Registro Único de Tierras Fiscales que nos permite tener identificadas tierras para poder desarrollar- en coordinación con Nación- planes de vivienda. Durante este mes estamos licitando 287 viviendas que se ejecutarán con fondos nacionales bajo el programa Casa Propia - Construir Futuro, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, destinadas a las localidades de Tostado, Rafaela, El Trébol, Casilda, Cañada de Gómez, Hipatía y Gálvez, y tenemos en gestión más de 320 para más localidades de la provincia, con una inversión que supera los $2.000 millones”.

Asimismo, remarcó que el mes pasado el gobernador Omar Perotti y el ministro Jorge Ferraresi, firmaron convenios para construir 198 viviendas Procrear II que se desarrollarán en el Parque Federal de la ciudad de Santa Fe, con una inversión de más de $1.233 millones y un plazo de obra de 20 meses; y también mediante la metodología Procrear, se ejecutarán 21 viviendas en Sunchales.