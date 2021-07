Santa Fe lideró la suba del empleo industrial

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Industria, dio a conocer cifras de actividad productiva que ubican a la provincia de Santa Fe como líder en creación de empleo industrial a nivel nacional, en términos absolutos desde el inicio de la pandemia.

Según se detalla en un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Santa Fe registró un aumento de 5.172 asalariados en el sector manufacturero entre abril de 2019 y el mismo mes de este año (un incremento del 6% en términos porcentuales), convirtiéndose en el principal distrito generador de nuevos empleos industriales, con cifras superiores a la etapa pre pandémica.

Además, cabe destacar que 18 de los 19 departamentos de Santa Fe incrementaron su empleo industrial, destacándose Rosario, General López (con Venado Tuerto en particular), Castellanos (particularmente Rafaela-Sunchales) y Belgrano (sobre todo Armstrong-Las Parejas), que dieron cuenta de dos tercios del mencionado incremento.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, destacó el trabajo realizado desde el Estado provincial para el sostenimiento de la actividad productiva: “Hay que resaltar el trabajo de estos últimos dos años, la articulación con las entidades, empresas, gremios y trabajadores, el cuidado de los recursos humanos, la atención y trabajo permanente para invertir en energía eléctrica e infraestructura, el financiamiento para proyectos de inversión tanto de equipamiento como naves industriales, el acompañamiento en el comercio interior y exterior, el impulso del consumo que se realizó con Billetera Santa Fe, la presencia en el territorio, la asistencia de Nación con los subsidios ATP, los créditos de Banco Nación y las líneas para capital de trabajo en el momento más crítico de la pandemia”, enumeró.

En ese sentido, resaltando el trabajo conjunto, el ministro aseguró que “fue fundamental la articulación con el Gobierno Nacional. Además de la asistencia directa que llegó para los sectores más afectados la vinculación con los ministerios nacionales, nos permitió generar instrumentos para también pensar a futuro”, dijo.



INVERSIÓN Y CRECIMIENTO

“Nuestro trabajo –siguió el ministro Costamagna-, consistió fundamentalmente en atender las cuestiones de los sectores impedidos de trabajar o que pudieron hacerlo de forma parcial. Y además de esta coyuntura, no dejamos de trabajar fuertemente en proyectos de inversión y crecimiento. Por eso es que hoy Santa Fe lidera la generación de empleo en niveles incluso superiores a la pre pandemia. Vinimos a esto, a generar trabajo, a acompañar al sector productivo y agropecuario en la creación de empleo”, agregó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Industria, Claudio Mossuz, realizó un balance de las cifras industriales santafesinas: “El nivel de actividad que registra la provincia de Santa Fe, sobre todo en el último cuatrimestre del año 2020, se consolidó durante los primeros meses de este año. Estos índices posicionan a nuestra provincia entre las que mayor actividad tienen, luego del período más difícil de la pandemia, a nivel país. Actualmente contamos con un nivel de actividad que se encuentra solo un 1% por debajo del nivel de actividad registrado en el año 2018. Esto quiere decir que, en relación a un año pre pandemia, igualamos la actividad industrial, superando los obstáculos que nos impuso el año 2020”, sostuvo.

En particular, informando sobre los sectores que motorizaron esta situación, el ministro Costamagna señaló que “la actividad agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial, la industria metalúrgica, siderúrgica, automotriz y del caucho, la fabricación de electrodomésticos y la construcción son los sectores que más traccionaron para alcanzar estos índices”, explicó.