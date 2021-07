Una herramienta que aporta seguridad ciudadana

El 2 de junio, con la firma del intendente Luis Castellano y de su par de la ciudad de San Miguel, Jaime Méndez, se puso en funcionamiento el Programa “Ojos en Alerta”. A partir de ese momento, la Municipalidad de Rafaela forma parte de “Ojos en Alerta”, un innovador programa de seguridad ciudadana diseñado para prevenir el delito desde cualquier celular a través de la aplicación Whatsapp.



¿DE QUE SE TRATA

EL PROGRAMA?

Es una iniciativa colaborativa y participativa que les permite a todos los ciudadanos ser parte de la solución, informando cualquier situación sospechosa que puedan presenciar a través de un número de Whatsapp. Se pueden enviar audios, videos, mensajes de texto, fotos y ubicaciones. No se pueden hacer llamadas ni videollamadas.



INTERVENCIONES POSITIVAS

Las intervenciones llevadas a cabo ya suman 17. Una de ellas terminó con la aprensión de una persona, mientras que las restantes fueron resueltas por el Jefe de Turno del Centro de monitoreo según la particularidad de cada una. Actualmente se avanza y continúa con el esquema organizado de capacitaciones en instituciones y vecinales de los barrios, conjuntamente con el Programa “Rafaela en Acción”, con la intención de sumar más colaboradores activos. La semana próxima se darán inicio las capacitaciones con el Centro Comercial e Industrial. Maximiliano Postovit, Secretario de Prevención en Seguridad, realizó un análisis de lo actuado hasta el momento: “El balance de las capacitaciones hasta el momento es muy bueno. La gente se va muy conforme porque el sistema es sencillo y práctico. Es, en realidad, lo que se pretende, que la gente utilice un medio masivo como es el Whatsapp, que no tiene costo y que, utilizado de manera eficaz, da buenos resultados en la velocidad de respuesta cuando alguien requiere una emergencia”. “Otra cuestión a destacar es la inversión que viene realizando el municipio con la colaboración del Gobierno provincial, no solo en la mesa de coordinación, sino también en la logística que hay detrás del programa. No solo es un número de contacto; hay muchos recursos humanos que trabajan, ya sea en la calle o bien en la atención para que sea un programa eficaz”.

“Otro aspecto directamente vinculado a esta iniciativa es la gran inversión que se está haciendo en videocámaras de seguridad. Muchas ya están en funcionamiento pleno y otras se continúan instalando en distintos barrios de la ciudad, como así también en los minibuses”. “Claramente nos vamos modernizando en el aspecto tecnológico para brindar una mejor, más rápida y eficiente respuesta en un tema tan sensible como lo es la seguridad ciudadana”; finalizó el funcionario municipal.



¿COMO SER PARTE DEL PROGRAMA?

El Municipio convoca a todos los vecinos y vecinas a registrarse con sus datos para formar parte de una capacitación que les permitirá incorporar información para luego poder participar del programa. Punto número 1: Registrarse. Ingresando al formulario web (https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/326) ya tenés acceso al programa para poder aportar información precisa, únicamente de seguridad a través de WhatsApp. Es importante que te registres porque tu aporte es fundamental para prevenir las situaciones de inseguridad que te puedan ocurrir a vos o a un tercero. El compromiso ciudadano junto con las acciones de las fuerzas de seguridad permitirán un trabajo más ágil y eficiente.



¿QUE DATOS SE NECESITAN

PARA REGISTRARSE?

Nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono celular y correo electrónico.



¿DONDE INSCRIBIRSE?

Haciendo clic en el botón QUIERO ADHERIRME.