Billie Eilish desembarcará en Disney+

Billie Eilish, la artista ganadora de premios Grammy que ha encabezado las listas de éxitos, hará su debut en Disney+ con "Happier than ever: una carta de amor para los ángeles", una experiencia cinematográfica de concierto que se estrenará a nivel mundial el viernes 3 de septiembre.

Pronto después del lanzamiento de su nuevo álbum, “Happier than ever”, el original de Disney+ presentará una interpretación íntima de todas las canciones en el mismo orden en el que se encuentran en el álbum, desde el escenario del legendario Hollywood Bowl.

Dirigido por Robert Rodríguez y Patrick Osborne, el especial también incluirá elementos animados, llevando al público a realizar un viaje de ensueño por la ciudad natal de Billie, Los Ángeles, y sus paisajes más icónicos.

Además incluye también la actuación de Finneas, del Coro de Niños de Los Ángeles, de la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por su director artístico y musical, Gustavo Dudamel, y del mundialmente famoso guitarrista brasileño Romero Lubambo, con arreglos orquestales de David Campbell.

“Disney es increíblemente icónico, así que colaborar con algo como esto es un honor enorme para mí ", dijo la artista y agregó: "Poder presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad en la que nací y a la que amo es muy emocionante para mí. Espero que les guste muchísimo”.