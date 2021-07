Atlético 0 - San Martín 2

Estadio: Monumental.

Arbitro: Lucas Novelli. Asistente 1: Héctor Vallejos. Asistente 2: Matías Coria. Cuarto árbitro: Fabricio Llobet.



Atlético Rafaela: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Cristian González, Agustín Bravo y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facuno Soloa, Emanuel Molina (63' Marcos Giménez) y Alex Luna (63' Darío Rostagno); Juan C. Esquivel y Claudio Bieler. Sup: Agustín Grinovero, Brian Calderara, Gastón Tellechea, Federico Recalde, Enzo Avaro, Guillermo Funes, Bautista Tomattis. DT: Walter Otta.

San Martín de San Juan: Juan Pablo Cozzani; Fernando Cosciuc, Francisco Álvarez y Gonzalo Prósperi; Alejandro Molina, Maximiliano González (72' Juan M. Requena) y Jonás Aguirre; Martin Rivero (75' Mauricio Vera) y Pablo Ruiz; Gonzalo Berterame (75' Ivo Costantino) y Matías Giménez (84' Juan C. Villagra). Sup: Leonardo Corti, Francisco Mattia, Facundo Onraita, Gonzalo Ramirez, Ezequiel Denis. DT: Facundo Villalba.



Segundo tiempo: a los 10' y 32' goles de Matías Giménez (SM).

Incidencia: a los 26' exp. Cristian González (AR), por doble tarjeta amarilla.

Amonestados: Ramirez, Sara, C. González y Bieler (AR); Cosciuc y M. González (SM).