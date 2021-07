Quería consolidarse, terminó preocupado

Atlético no puede salir del juego de la oca en esta temporada de la Primera Nacional. Varias fechas sin ganar, después algunas sin perder, y así sucesivamente. El desafío en el inicio de la segunda rueda era ir buscando esa consolidación indispensable que alimente su ilusión de estar al final de esta etapa en puestos de clasificación, pero a cambio ofreció una de sus peores producciones del campeonato.

El propio entrenador cremoso afirmó en la conferencia de prensa post partido "que fuimos superados durante todo el desarrollo y nos ganaron de manera inobjetable". Que Otta haya coincidido con lo que se vio desde afuera del campo de juego nos facilita explicar lo pobre del rendimiento local. Tomando en cuenta también el contexto del rival, que hacía 8 partidos que no conocía la victoria.

Atlético se encontró frente a un equipo, que llegaba antepenúltimo al Monumental, que lo complicó a partir de su prolijo trato del balón, que nacía desde el fondo y se prolongaba en el medio, con Pablo Ruiz como principal distribuidor. Pero al que le faltaba, como a la mayoría de los equipos de este torneo (a excepción de Atlético que tiene dos delanteros goleadores), contundencia en los metros finales.

En este encuentro quedó claramente evidenciado que Soloa estuvo muy solo para contener y recuperar. No hubo demasiada solidaridad ni en Portillo ni Emanuel Molina, mientras que los marcadores de punta estuvieron toda la tarde preocupados por las subidas de los laterales volantes rivales. En sí, San Martín tuvo distintos frentes para avanzar, pero sacó más réditos cuando soltó a Alejandro Molina, que complicaba a Ramirez, y a Jonás Aguirre, que le dio varios dolores de cabeza a Portillo.

Sin tenencia, fue muy difícil que le llegue la pelota a Bieler y Esquivel, ni siquiera con pelotazos salteando líneas. Los dos puntas estuvieron bien tomados en la segura línea de tres visitante, donde además su arquero estuvo concentrado.

El primer tiempo ya mostró una tendencia en situaciones favorable al Santo sanjuanino, que obligó a Sara a ganarle un claro mano a mano a Berterame, y en el rebote a Ramirez a salvar con lo justo cerrando en la línea.

Se esperaba alguna reacción del dueño de casa en el complemento, ya sea con los mismos intérpretes o con movimientos desde el banco. Pero no fue así. Como en la primera etapa, San Martín arrancó forzando tres corners seguidos, lo cual era un indicio de sus mayores ambiciones.

De tanto, ir la visita abrió el marcador a los 10' cuando Aguirre desniveló por la izquierda y sacó el centro pasado, que Sara no llegó a cortar, y que Matías Giménez conectó en el segundo palo con libertad.

A partir de ese momento se acrecentó el dominio rival. Aunque Otta mandó a cancha a Rostagno y Marcos Giménez (por Luna y Emanuel Molina), la imagen de su equipo no se modificó. Un poco más de presión, pero sin coordinación, y con fallas individuales que se fueron haciendo más visibles. En especial cuando Cristian González se fue expulsado por doble amonestación.

El Giménez sanjuanino, la figura del partido, estaba incontrolable para el fondo rafaelino. Se le fue por poco el segundo a los 20' después de una pared con Berterame, pero no perdonó a los 32', cuando bajó de pecho un pelotazo largo, giró para sacarse de encima a Chimino y encarar hacia Sara, que no pudo en su achique porque la definición fue exquisita, contra un palo.

Allí se definió el partido. Quedaba casi un cuarto de hora, pero si Atlético en 75' había generado una sola chance neta (una volea de Bieler en jugada de pelota parada que se fue al lado del palo izquierdo de Cozzani), con un hombre menos era casi imposible que en tan poco tiempo pudiera revertirlo.

Atlético tiene notorias dificultades ante rivales que están en el fondo (con San Juan perdió los dos partidos, dejó puntos con Brown de Puerto Madryn), ahora tiene que visitar el sábado a Villa Dálmine -desde las 14-. Es una nueva oportunidad para dar vuelta la página y no caer otra vez en lo que fue hasta ahora su irregularidad tan marcada.