Parisi, la segunda incorporación

Lautaro Joel Parisi, jugador que vistió en la primera rueda la casaca de Guillermo Brown de Puerto Madryn y que anteriormente militó en Arsenal, es la segunda incorporación de Atlético. Recordemos que la primera fue la de Franco Jominy, con lo cual hasta ahora se han contratado dos delanteros.

El futbolista pampeano de 27 años llegará seguramente el lunes a Rafaela. ¿Vendrá otro refuerzo con la producción de este sábado? No habría que descartarlo, sobre todo volante ofensivo o por izquierda.



RESTO DE LA FECHA

Estos fueron los demás resultados de la zona B: Tristán Suárez 1 (Braian Miranda) - Almagro 1 (Santiago Rodriguez); Gimnasia (J) 1 (Francisco Gatti) - Santamarina 0; Gmo Brown 0 - Brown de Adrogué 3 (Sproat -p-, Nicolás Sánchez y Mateo Acosta); Ferro 1 (Ellacopulos) - Güemes 1 (Diego Diellos); Indep. Rivadavia 1 (Banega) - Villa Dálmine 1 (Juan C. Franzoni); Barracas Central 3 (Juan M. Vazquez, Dylan Glaby y Leonel Buter) - San Telmo 2 (Gastón Ada y Thomas Amilivia).

En la Zona A: Estudiantes BA 1 (Tomás Bolzico) - Alte. Brown 2 (Wilson Chimeli y Santiago Vera).

Este domingo jugarán: Zona B, 15.05 Morón - All Boys (Pablo Giménez); 15.30 Instituto - Defensores de Belgrano (Andrés Gariano). Zona A: a las 15 Quilmes - Riestra (Ramiro López); 15.30 Mitre - Chicago (Mario Ejarque); 15.50 Tigre - Belgrano (Lucas Comesaña) y 16 Agropecuario - Gimnasia de Mendoza (César Ceballo).



POSICIONES ZONA B

Güemes 34 puntos; Barracas Central 31; Brown de Adrogué, Gimnasia de Jujuy y Almagro 27; Indep. Rivadavia 25; Atlético Rafaela, Defensores, Morón y Ferro 24; Tristán Suárez 23; Instituto 22; All Boys 21; San Telmo 20; San Martín y Santamarina 19; Guillermo Brown 14; Dálmine 13.