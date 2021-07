Balance del inicio olímpico

El balance de los atletas argentinos en la primera jornada de competencias en Tokio fue con más pálidas que alegrías. Los Leones empataron con España en el debut del hockey masculino; la selección de Voley no pudo con Rusia y la judoca Paula Pareto se despidió con un diploma y aplaudida por todos sus compañeros.

Este es el resumen de los resultados de las competencias: Tiro: Fernanda Russo, en carabina 10m. quedó 40ma. en la clasificación inicial; Beach Volley: Azaad-Capogrosso 0 – Alison-Alvaro (Brasil) 2; Handball: Argentina 27 – Francia 33 (masculino); Judo: Paula Pareto fue eliminada en repechaje -48kg. Recbió un diploma olímpico; Beach Volley: Gallay-Pereyra 0 – Agatha-Duda (Brasil) 2; Remo: Milka Kraljev-Evelyn Silvestro en scull doble ligero quedaron sextas y últimas en su serie. Disputarán un repechaje.

Ciclismo de ruta: Eduardo Sepúlveda no clasificó.Tenis: Diego Schwartzman-Facundo Bagnis perdieron ante Kevin Krawietz-Tim Puetz (Alemania) por 6-2 y 6-1 en la primera ronda del dobles masculino. Hockey: Argentina 1 – España 1 (masculino). Tenis: Andrés Molteni-Horacio Zeballos perdieron ante Jamie Murray-Neal Skupski (Gran Bretaña) por 7-6 (3), 4-6 y 13-11 en la primera ronda del dobles masculino.

Vóleibol: Argentina sucumbió con Rusia por 3-1 (25-21, 23-25, 17-25 y 21-25) en el debut del grupo B. El lunes, a las 9.45, chocarán con Brasil.

Taekwondo: Lucas Guzmán perdió en la pelea por el bronce con el Mijaíl Artamónov por 15-10, fue eliminado en -58kg y recibió diploma olímpico.

Boxeo: Mirco Cuello venció a Hamsat Shadalov (Alemania) por puntos en la categoría 57kg. peso pluma y pasó a octavos de final. Tenis de mesa: Horacio Cifuentes derrotó a Yoshua Van Shing (Vanuatu) por 4-0 (11-2, 11-5, 12-10 y 11-6), clasificó a la segunda ronda y enfrentará a Chin Yuan Chuang (Taiwán).

Boxeo: Brian Arregui no pudo con Delante Johnson (EEUU) y sucumbió por puntos en la preliminar 63-69 kg. Quedó eliminado. Tenis de mesa: Gastón Alto perdió ante Álvaro Robles (España) por 4-1 (8-11, 11-14, 14-12, 11-2 y 11-7) y fue eliminado en primera ronda.

Natación: Virginia Bardach terminó tercera en su carrera y 17ma. en la tabla general en las eliminatorias 400 combinados con un tiempo de 5:01.98. Quedó eliminada.