Boca, con juveniles, logró empatar

Los juveniles de la Reserva de Boca mostraron coraje y buen fútbol y lograron igualarle sin goles a Banfield en el encuentro disputado anoche por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional. El partido estuvo precedido por un sinfín de rumores y polémicas, dado que los titulares de Boca, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en Brasil, debieron realizar una cuarentena, por disposición del Ministerio de Salud y la Liga Profesional. Sin embargo, apoyados por los históricos ex jugadores boquenses como el vicepresidente Juan Román Riquelme, Blas Giunta y Hugo Ibarra, los dirigidos por Sebastián Battaglia mostraron estar a la altura de la camiseta que lucieron.



GOLEARON AL CAMPEON

Lanús dio una muestra de carácter en Santa Fe, donde dio vuelta un resultado adverso y goleó e4 a 1 a Colón, en un partido válido por la segunda fecha, resultado que le permite liderar el certamen. Facundo Farías, de penal, puso en ventaja al elenco local en el estadio Brigadier General Estanislao López, a los 39 minutos del primer tiempo, pero poco después, a los 43, Ángel González, marcó la igualdad del elenco "granate".

Ya en el complemento, apareció el inoxidable José Sand y dio vuelta el resultado con un doblete, a los 12 y 44 minutos, mientras que sobre el cierre, a los 48, José López rubricó la goleada. Cuando se jugaban 17 minutos del segundo tiempo y el partido estaba 2 a 1 a favor de Lanús, el elenco "sabalero" sufrió la expulsión de Rodrigo Aliendro, por doble amarilla.



IGUALO RACING, GANO EL CICLON

Racing no pudo doblegar a Gimnasia y Esgrima La Plata y terminó igualando sin goles en un partido que jugaron ayer en el estadio del elenco de Avellaneda.

Por otra parte, con sufrimiento, San Lorenzo logró ayer su primera victoria de la temporada al imponerse por 1 a 0 sobre un duro Central Córdoba, en el Nuevo Gasómetro. Alexis Sabella, a los 19 minutos del primer tiempo, marcó el gol del ajustado triunfo del "Ciclón". En el epílogo el conjunto santiagueño sufrió la expulsión de Hernán López Muñoz.



HOY RIVER-UNION

River, entonado tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, buscará hoy su primera victoria cuando reciba a Unión, en el Monumental. El encuentro se disputará desde las 18:00 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la televisación de TNT Sports.

El elenco "millonario" jugará con los habituales titulares, mientras que en Unión se dará el ingreso de Gastón González por Juan Ignacio Nardoni, aunque el "Vasco" Azconzábal también piensa en Mauro Pittón como reemplazante del volante central.

Los demás partidos para este domingo: a las 13.30 Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz (Silvio Trucco); y Patronato vs. Sarmiento (Andrés Merlos); a las 15.45 Rosario Central vs. Vélez (Fernando Rapallini) y 20.15 Estudiantes vs. Independiente (Pablo Dóvalo).