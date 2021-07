“No estamos en contra de los hombres, buscamos una sociedad más igualitaria”

En tiempos donde muchas veces se reflexiona poco, se opina mucho y se abren grietas innecesarias por todos lados, el feminismo lucha por los derechos de las mujeres, pero desde el respeto y no desde la intolerancia o la condena al hombre por el mero hecho de ser hombre.

La presidenta de la ONG Florentina, Soledad Comini, quien viene luchando, militando y conquistando derechos hacia las mujeres, habló de la ley Micaela y su implementación:

“La verdad que progresivamente se viene aplicando la ley Micaela, porque es obligatoria, sino no creo que se hiciera en muchos espacios, pero precisamente a raíz de su obligatoriedad vemos que va tomando curso, se va avanzando en las capacitaciones para todos los operadores del Estado. Es obligación capacitarse en perspectiva de género, con las leyes que hay y que Argentina ha aceptado de acuerdo a la nueva constitución, entonces vemos que se están capacitando, se va aplicando, falta mucho, pero es un gran paso lo que se está avanzando”.

Comini, repasó el espíritu de la ley Micaela y explicó: “Es una capacitación obligatoria que surge a raíz de que un juez ha dejado en libertad a un delincuente, donde incluso los operadores penitenciarios le decían que no lo hiciera, y se trataba de un abusador con legajos que respaldaban el impedimento para salir; a raíz de esto, de su salida, asesina a Micaela García, una militante de los derechos de las mujeres en Gualeguay. A partir de este caso, en 2019 sale la ley que lleva su nombre y busca la capacitación obligatoria, es como que muchos operadores del Estado llegan a algunos lugares y no se capacitan más, entonces desconocen toda la jurisprudencia que es obligatoria, que es nacional, que es un derecho, que son leyes nacionales e internacionales que la Argentina ha firmado estar de acuerdo con ello y que no se hacía”.



EL IMPACTO EN LA JUSTICIA

Acerca del impacto de la perspectiva de género en el ámbito de la justicia, la presidenta de Florentina, señaló: “Yo creo que hemos avanzado mucho, al menos en que hoy se toman las denuncias a las mujeres, y que la verdad es que antes no se le tomaban en ningún momento y nuevamente se violaban sus derechos”.

Asimismo, Comini dijo que “hay algunas falsas denuncias de mujeres, digamos que son la minoría pero las hay, y lo cierto es que nos da pena, ya que estas son conquistas que hemos hecho las mujeres por la igualdad de los derechos, no para hacer lo mismo que nos han hecho. El feminismo, las que estamos militando por los derechos de las mujeres no estamos en contra de los hombres, no vamos a buscar imponernos; lo que queremos, es que esta situación de desventaja donde no se tomaban los derechos, dónde se pensaba que la violencia hacia las mujeres era una cuestión privada, cuando en realidad era un delito y que el Estado miraba para el costado cuando tenía una responsabilidad; el Estado como Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial y no estaba dando respuesta”.

“Todavía hay mucho por hacer, pero no vamos en contra de los hombres, no vamos a imponernos como mujeres, porque eso está en contra de nuestra lógica, está en contra de nuestros principios. Vamos por la igualdad, vamos por la paz, porque queremos una sociedad igualitaria, queremos una sociedad pacífica, donde todos tenemos que tener garantizados los derechos y las obligaciones, y en ese sentido las mujeres no teníamos garantizados los derechos, por eso vino la ley Micaela, no para ponernos nosotras en contra de los hombres”, precisó.