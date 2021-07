¿Rossi al Senado y Mirabella a Diputados?

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, quedó ayer a un paso de convertirse en el primer candidato a senador del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, donde ahora el Gobierno busca evitar que haya internas con el espacio del gobernador Omar Perotti.

En medio de intensas negociaciones de las que también participa la vicepresidenta Cristina Kirchner, Rossi publicó un tuit de tono electoral junto a la actual vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, que comenzó a sonar como su compañera en la nómina.

Cerca de Rossi indicaron a NA que su candidatura es un hecho y que resta definir si habrá o no una competencia en las primarias (PASO) con otra lista apadrinada por Perotti, quien hasta el momento no logró imponer al actual senador Roberto Mirabella.

"Nos unimos para frenar a Macri. Unámonos para defender a Santa Fe", publicó el ministro de Defensa en su cuenta de la red social Twitter junto a una fotografía en la que se mostró junto a la que sería su futura compañera de fórmula.

En el Gobierno motorizan la lista de senadores Rossi-Rodenas acompañada por Mirabella como candidato a diputado nacional junto con María de los Ángeles Sacnun, que también es senadora en la actualidad y forma parte del círculo de confianza de Cristina Kirchner.

Si bien la aspiración del kirchnerismo era que la boleta de senadores fuera encabezada por Sacnun, en el Frente de Todos empezaron a observar que Rossi goza de un nivel de conocimiento mayor al de la senadora y al de Mirabella.

Las negociaciones por la lista santafesina llegaron a la Casa de Gobierno, dado que en el transcurso de esta semana el presidente Alberto Fernández se reunió en su despacho con Omar Perotti durante casi dos horas. El encuentro se produjo el pasado miércoles, con el propósito de ordenar las candidaturas en la tercera jurisdicción con más votantes de la Argentina.

Según indicaron fuentes provinciales, el encuentro en Balcarce 50 también contó con la participación del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Perotti arribó a Casa Rosada pasadas las 16:00 y permaneció por casi tres horas, con el objetivo de dialogar con los principales dirigentes del Ejecutivo nacional acerca del armado de la lista provincial, pero durante el encuentro no se llegó a ninguna definición.

Lo cierto es que hoy se terminará el misterio, dado que será el día en que finalmente se oficializarán las listas de los diferentes espacios políticos, ya que vence el plazo legal para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.