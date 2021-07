“La vacunación es un acto de valoración hacia la vida”

En medio de la autorización por parte de la agencia reguladora europea, para el uso de la vacuna de Moderna en adolescentes, el Ministerio de Salud nacional definirá el martes en la reunión del Consejo Federal de Salud la vacunación de jóvenes de esa franja etaria con comorbilidades. Además, se incluirá a esta vacuna en el estudio de esquemas heterólogos. Esta noticia, genera un gran desafío en el marco del operativo de vacunación contra el Covid, ya que venía siendo un fuerte reclamo por padres de adolescentes con comorbilidades, que recibieron de manera muy positiva esta confirmación.

En tanto, esta última semana en Rafaela, al igual que en la provincia, el ritmo de vacunación en jóvenes ha sido satisfactorio y al ser consultada, la coordinadora de la Región de Salud, Éter Senn, respondió: “Esta semana fue de un ritmo vertiginoso y en donde pudimos acelerar la vacunación a los grupos de menor edad. Estamos vacunando a una franja etaria entre 20 y 30 años de los cuáles quedan prácticamente muy pocos sin recibir la vacuna”.

“Esto es muy dinámico, se inscriben en la página de la provincia y más allá de que pertenezcan a otro grupo que no sea el que ahora se está vacunando, pueden anotarse y a los pocos días ya te llega el turno, El operativo no se detiene y está funcionando de manera muy organizada”, comentó Senn.

Además, la coordinadora de la Región de Salud informó que este viernes por la tarde llegaron 5.740 dosis de Sinopharm, de las cuales 2.000 quedaron en Rafaela y se van a aplicar el lunes 26. Con esta partida, se colocarán primeras y segundas dosis. “La Sinopharm, tiene la indicación científica de tener que colocar la segunda dosis a los 21 días de la primera, por eso pedimos que estén atentos todos aquellos que recibieron está vacuna, porque están llegando los mensajes con la confirmación del turno”, explicó.



LA ALEGRIA DE LOS JOVENES

“Todos estos días vivimos momentos de alegría, donde se valoriza la vida y se nota mucho este clima de celebración en los jóvenes principalmente”, expresó Éter Senn. La funcionaria, aprovechó para aclarar, que la inscripción en la página oficial de la provincia, ya se puede hacer a menores de 18 años, donde manifiestan la voluntad de vacunarse. “Esa página siempre estuvo habilitada, lo que sí, aún no sabemos cuándo va a comenzar la vacunación a ese grupo de edad”.

Cabe recordar que a principios de semana fueron vacunados unos 2.500 jóvenes en el Club Estudiantes, y que el registro de inscripción en la página web de la provincia para vacunarse en Santa Fe está abierto para todos los mayores de 18 años.



LLEGARON MAS VACUNAS

Mientras tanto, la Dirección Regional de Salud Rafaela dio a conocer, tal cuál lo suministrado por Eter Senn, que ayer se recibieron 5.740 nuevas dosis de la vacuna Sinopharm para continuar con el exitoso operativo de vacunación contra el Covid que se viene llevando a cabo desde diciembre del año pasado. Además de las 2 mil que quedaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", 800 fueron para Sunchales, 550 a San Guillermo, 500 a Frontera y 400 a Tostado, entre los principales efectores de la zona. Además, también se dio a conocer que en las próximas horas llegarán otras 16.740 dosis de Sinopharm, de las cuáles 7.200 están destinadas al vacunatorio de nuestra ciudad, que recibirá un total de 9.200 dosis entre ambas recepciones.



MAS DE 20 MIL EN LA SEMANA

Por su parte, de acuerdo al reporte semanal de vacunación, la Regional de Salud informó que en los últimos 7 días se aplicaron en la zona otras 20.761 vacunas más, donde 10.293 fueron aplicadas en Rafaela en la última semana, para un total de 207.423 vacunas aplicadas en la región. En nuestra ciudad, hasta el día de hoy, ya se aplicó 92.478 dosis, mientras que en segundo lugar se encuentra Sunchales con 21.289; tercero San Cristóbal con 12.113, cuarto Ceres con 11.912 y quinto Tostado con 10.604. La AztraZeneca es la vacuna más utilizada hasta el momento con 75.744 dosis, seguida por la Sputnik con 68.936, tercera se ubica la Sinopharm con 58.730 y por último se ubica la Covishield con 4.015 dosis.