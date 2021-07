La Mesa de Enlace contestó las preguntas incómodas

Los cuatro presidentes de la Mesa de Enlace Nacional participaron de un webinar organizado por el Círculo de Periodistas Agrarios de Córdoba, con periodistas invitados especializados de todo el país que realizaron interesantes preguntas para desentrañar algunas respuestas sobre los principales desafíos que afrontan Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria, en este nuevo escenario de enfrentamiento con el Gobierno.



LOS AUTOCONVOCADOS

“Ninguno de nosotros se siente presionado por los autoconvocados porque si hablamos de los objetivos que ellos buscan todos estamos en lo mismo cuando hacemos el diagnóstico; la gran diferencia es la metodología que se quiere llevar adelante para lograr esos objetivos”, indicó Jorge Chemes, presidente de CRA. “Quizás ellos no tengan la vocación de diálogo o la paciencia que tenemos que mantener las entidades, porque además, somos una institución y debemos ser prolijos y ordenados; no creo que estemos enfrentados, podemos trabajar juntos pero cada uno en su lugar”, admitió el confederado.

El flamante presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica, opinó que los autoconvocados deben entender “la trayectoria institucional” que arrastra consigo cada dirigente de una entidad. “Nuestra institucionalidad nos obliga a consultar con nuestras bases permanentemente, porque de allí sale el respaldo y la fuerza para llevar adelante nuestra tarea; por eso la presión no es desde los autoconvocados sino de las mismas bases, que nos piden innovar respecto del reclamo, que dialoguemos y presentemos propuestas”.

Por su parte, el reciente asumido presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, consideró: “los autoconvocados son nuestros pares, por lo que no sentimos presión de parte de ellos, al contrario, yo me nutro día a día con el intercambio de ideas, lo que pasa que nosotros tenemos una responsabilidad frente al diálogo”.

El más directo fue Carlos Achetoni, de Federación Agraria: “cuando uno no tiene temor de lo que está haciendo y sabe que no está traicionando a nadie, no puede sentir presión, porque además a mí nadie me marca la cancha, ni de adentro de nuestra interna que salen a agitar banderas de la Federación, menos aún desde afuera; el propósito es buscar consensos y respetar las instituciones”.



EL OPORTUNISMO OPOSITOR

En plena campaña electoral para las elecciones de medio término, no pasó desapercibida la aparición de la referente del PRO en la protesta del 9 de julio en San Nicolás, Patricia Bullrich, quien llegó a caballo caracterizada como una gaucho de Güemes y acaparó la atención de los medios ese día, algo que no gustó a los referentes de la Mesa.

“Nos molestó porque nosotros no queríamos que sea un ámbito de expresión partidaria, sino un espacio de manifestación independiente, y hubo muchos que malinterpretaron ese mensaje; no queremos ser funcionales a nadie, por eso siempre decimos que lo nuestro es un reclamo gremial que lo llevamos ante cualquier gobierno”, aclaró Achetoni. “Obvio que cada uno de los ciudadanos que fue podía llegar al acto como quería, en auto o a caballo, pero lo que sí estaba claro es que los políticos no debían ser el centro de la escena, como no lo hicieron muchos que fueron y se mezclaron entre la gente, en cambio su actitud fue un poco rara”, admitió Pino. “Nosotros incluso a nuestro presidente (Carlos Iannizzotto) que en esos días anunciaba su decisión de participar en las próximas elecciones en Mendoza, se le pidió en comisión que ese día no suba al palco de oradores”, contó Laucirica.



EL DIÁLOGO Y LA

FALTA DE DECISIONES

Esta semana fueron convocados por el Gobierno los dirigentes de la Mesa, no en forma exclusiva, sino en una reunión con otras representaciones sectoriales, en donde se les prometió que el Gobierno anunciará una flexibilización de la política exportadora para la carne bovina. Sin embargo, siempre queda la sensación de que los ministros no son quienes toman las decisiones y que siempre hay alguien más arriba que pergeña las medidas.

“Nosotros ya se lo hemos manifestado a los ministros [Kulfas y Basterra] que cada vez que nos reciben se nota una actitud comprensible con nuestros planteos, pero las decisiones no se concretan, incluso algunos compromisos los asumió el propio presidente cuando se reunió con la Mesa, y no entendemos las razones de las demoras cuando la situación es acuciante”, explicó el presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica. “Efectivamente, por nuestra parte no cortamos el diálogo pero esperamos que de la otra parte haya una reacción”, agregó Pino.

“Uno debe ser orgánico, respetar a las autoridades con las que hablamos sin que ello represente abdicación ni connivencia, porque ellos deben cumplir como funcionarios públicos, pero sí nos gustaría que como se trata de decisiones tan grandes y complejas, debería involucrarse directamente en este diálogo el presidente de la Nación”, razonó Achetoni. “Si después ellos deben pedir autorización a algún instituto, será cuestión de ellos”, remató el líder federado en clara alusión al timón de mando que se percibe desde el Instituto Patria.



LA INJERENCIA DEL

CONSEJO AGROINDUSTRIAL

“Hay una cosa que es imprescindible. Cuando se trate de cualquier producto primario indefectiblemente deben estar las entidades en cualquier tratativa que se desarrolle con el Gobierno. Sin soslayar a ninguna otra entidad que pueda participar. Ahora, si va a suceder como sucedió con el maíz o más recientemente como sucedió con la carne, que las negociaciones las hicieron otros actores que decidieron por quien está criando el ternero y la vaca en el campo, ahí se van a equivocar y seguramente nos van a encontrar enfrente y no con las mejores ganas de dialogar en buenos términos. Creo que eso [el Consejo Agroindustrial y el Gobierno] deben entenderlo muy bien: cada zapatero a su zapato”, definió el presidente de FAA, en nombre de la Mesa de Enlace.