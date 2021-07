Incluye las charlas del podcast de Obama y Springsteen

BUENOS AIRES, 24 (Télam). - Las conversaciones sobre la música, el matrimonio, la paternidad, la libertad en la ruta o la necesidad de volver a casa entre el expresidente estadounidense Barack Obama y el cantante Bruce Springsteen, que fueron difundidas este año en Spotify en el podcast, serán publicadas en "Renegados: Born in the USA", un libro de la editorial Penguin Random House que llegará a las librerías en octubre.

Publicado en un formato de tapa dura e ilustrado, "Renegados" contiene fotografías inéditas de las colecciones personales de ambos y material de archivo que todavía no se ha publicado, incluidas las letras escritas a mano de Springsteen y algunos de los discursos anotados de Obama.

Según adelantó la editorial, la edición impresa en inglés tendrá 320 páginas, incluirá más de 350 fotografías e ilustraciones y costará 50 dólares.

"A medida que pasaron los años nos dimos cuenta de que compartimos una misma sensibilidad. Con relación al trabajo, a la familia, y nuestra visión de lo que es Estados Unidos", sostiene Obama en el prólogo sobre el proyecto y cuenta que el nombre del proyecto se inspiró en la mítica canción de Springsteen, "Born in the USA".

Por su parte, Springsteen resalta la mirada compartida sobre el futuro: "Tuvimos conversaciones muy serias sobre el futuro de este país, el futuro de su gente y las fuerzas destructivas y corruptas que están intentando llevárselo todo por delante. ¿Dejaremos escapar de nuestras manos lo mejor de nosotros mismos o nos uniremos para enfrentarnos al fuego?"

"En este libro no encontrarás las respuestas a esas preguntas, pero sí descubrirás un par de buscones que hacen todo lo posible para que empecemos a plantearnos mejores preguntas", le promete el artista al lector.

El podcast, que fue lanzado por Spotify en febrero, reúne charlas sobre temas diversos y fue también una forma de apoyar la campaña presidencial de Joe Biden.

Obama y Springsteen se conocieron en 2008 mientras Obama hacía campaña y, con los años, se hicieron amigos. En 2017, Springsteen actuó en la Casa Blanca cuando Obama se preparaba para dejar el cargo.