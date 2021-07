Boca, obligado a jugar con los juveniles ante Banfield

Boca, tras la polémica eliminación de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y en medio de tensiones con la LPF, que no le permitió reprogramar pese a no poder usar a sus profesionales, aislados por posibles contagios de coronavirus, visitará este sábado a Banfield en el estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 20:15, con el arbitraje de Pablo Echavarría y la televisación de FOX Sports Premium.

El regreso del plantel "xeneize" a la Argentina llegó de la mano con otras malas noticias para los dirigidos por Miguel Russo, ya que la Liga Profesional y el Gobierno nacional rechazaron el pedido de Boca para postergar y organizar un corredor sanitario, respectivamente. Con este panorama es una incógnita el posible equipo que saldrá a jugar en el Florencio Sola, tomando en cuenta que la Reserva que dirige Sebastián Battaglia jugó este viernes -le ganó 3 a 1 al "Taladro"-, por lo que Boca no dispone de los ocho profesionales como mínimo que exige el reglamento.

Por estas horas, los dirigentes boquenses analizan los pasos a seguir y tampoco se descarta que opten por no presentarse a disputar el encuentro pese a las sanciones a las que se exponen.

Por su parte, el "Taladro" formaría de la siguiente manera: Facundo Altamirano; Emmanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Juan Pablo Álvarez, Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos; Mauricio Cuero, Franco Quinteros y Luciano Pons.



COLON, POR TV PUBLICA

Colón y Lanús se enfrentarán este sábado en Santa Fe en un partido correspondiente a la segunda fecha. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 13:30 en el estadio Brigadier Estanislao López, será controlado por el árbitro Fernando Echenique, e irá televisado por la TV Pública.

Colón alistaría a Ignacio Chicco; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado, Nahuel Gallardo; Yeiler Góez, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro o Nicolás Leguizamón; Christian Bernardi y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Lanús a Lucas Acosta; Braian Aguirre, Nicolás Thaller, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Lautaro Acosta, Facundo Pérez, Julián Aude, Ignacio Malcorra; José López y José Sand. DT: Luis Zubeldía.



DEMAS PARTIDOS

Este sábado también jugarán: a las 15.45 San Lorenzo vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Fernando Espinoza); y a las 18 Racing vs. Gimnasia La Plata (Leandro Rey Hilfer).