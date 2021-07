Alonso y su alegría por Atenas Deportes 24 de julio de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO AUGUSTO ALONSO. El ceresino tendrá un nuevo desafío.

Es época de descanso para algunos y entrenamientos para otros, ya pensando en lo que será la próxima temporada de Liga Nacional de básquet. Para Augusto Alonso, el flamante jugador de Atenas que ocupará una de las fichas U23 del equipo, la segunda opción es la valedera.

"Desde que surgió el interés por Atenas y la posibilidad de jugar en el club, supe que era una gran oportunidad. Se trata de un desafío muy importante en mi carrera", comentó el jugador que dejará Libertad de Sunchales, pero seguirá siendo dirigido por Sebastián Saborido.

"A eso debo sumarle sin dudas que conozco a Seba (Saborido), lo cual me genera mucha confianza en esta etapa que está por comenzar", agregó el jugador oriundo de Ceres. Al tiempo que explicó: "Personalmente me siento muy cómodo con la idea del entrenador, su forma de entrenar y el estilo de juego que propone".

A la hora de hablar sobre el significado y sensaciones que provoca jugar en el Griego, Augusto no dudó en decir: "Es Atenas. Considero que vestir esta camiseta es algo realmente especial y me genera muchas cosas. Es un club grande y cuenta con una historia enorme dentro del básquetbol argentino".

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter