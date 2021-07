Para prolongar un momento favorable

En un campeonato donde tuvo momentos de irregularidad, parece que es el pasaje en que Atlético puede ilusionarse con prenderse en los primeros puestos de la Zona B. Para ello este sábado tendrá un compromiso importante, recibiendo a San Martín de San Juan desde las 15.30 en el Monumental, con el arbitraje de Lucas Novelli.

Con 10 puntos de los últimos 12 obtenidos, el equipo dirigido por Walter Otta tratará de afianzarse en puestos de clasificación, a los que accedió (ocupando el cuarto peldaño de la tabla, por diferencia de gol) en la jornada anterior luego del triunfo por 2 a 0 frente a Brown de Adrogué.

Para muchos, este segundo tramo de la etapa clasificatoria puede generar ciertas diferencias o nuevas ilusiones. Esto en virtud que los equipos ya pueden utilizar a las incorporaciones autorizadas por el reglamento. Recordemos que pueden hacerse cuatro, aunque han sido muy pocos los equipos que utilizaron la totalidad de los cupos.

Atlético anunció hasta aquí solamente la llegada del delantero Franco Jominy, surgido del Club y que retorna luego de seis años. Pero por una molestia en un tobillo no estará a disposición del DT.

En cuanto a su rival, dirigido ahora por Facundo Villalba y que hace de la novena fecha (cuando venció a Almagro 1 a 0) que no gana, incorporó al mediocampista ofensivo Juan Manuel Requena, a préstamo por 18 meses. El jugador, de 22 años y que estaba a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires, rescindió también el vínculo que lo ataba a Newell's, club dueño de su pase. Además se sumó el marcador central Facundo Onraita, quien llegó con el pase en su poder, procedente de Barracas Central; como así también el defensor Mauricio Vera, de 23 años, que se formó en River Plate y tuvo un fugaz tránsito por Estudiantes de La Plata. Las bajas fueron Gastón Hernández (retornó a San Lorenzo), Nicolás Pelaitay, Lucas Campana, Brian Benítez y Cristian Sánchez.



CAMBIO DE ULTIMA

Walter Otta, con la estabilidad en cuanto a lo que pretende de su equipo y la evolución de Claudio Bieler, que llegaba nuevamente con algunas molestias, pensaba repetir la misma formación que viene de derrotar a Brown. Sin embargo, anoche se conoció que en el último boletín apareció Fernando Piñero con cinco amonestaciones, ya que le sumaron una que en principio fue para Portillo de parte del árbitro Zunino en el partido con Guillermo Brown de Puerto Madryn. Su reemplazante, y debutante desde el minuto inicial, será Agustín Bravo.

Para el elenco celeste es fundamental poder contar con sus delanteros titulares (nos referimos también a Esquivel), ya que entre ambos han anotado 14 de los 20 goles en el torneo.

Por el lado de los sanjuaninos, el último empate en el clásico ante Independiente Rivadavia dejó conforme a Villalba y decidió respaldar la misma formación, con los mismos nombres y el mismo sistema para tratar de cortar la adversa racha que lo ubica en el puesto 16 de la tabla.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Monumental.

Arbitro: Lucas Novelli. Asistente 1: Héctor Vallejos. Asistente 2: Matías Coria. Cuarto árbitro: Fabricio Llobet.

Horario: 15.30.

Atlético: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Cristian González, Agustín Bravo y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facuno Soloa, Emanuel Molina y Alex Luna; Juan C. Esquivel y Claudio Bieler. Sup: Agustín Grinovero, Brian Calderara, Federico Recalde, Enzo Avaro, Marcos Giménez, Guillermo Funes, Darío Rostagno y Bautista Tomattis. DT: Walter Otta.

San Martín (SJ): Juan Pablo Cozzani; Fernando Cosciuc, Francisco Álvarez y Gonzalo Prósperi; Alejandro Molina, Maximiliano González y Jonás Aguirre; Matías Giménez y Pablo Ruiz; Gonzalo Berterame e Ivo Costantino. Sup: Leonardo Corti, Francisco Mattia, Facundo Onraita, Gonzalo Ramirez, Martín Rivero, Juan M. Requena, Ezequiel Denis, Juan C. Villagra y Mauricio Vera. DT: Facundo Villalba.



MAS PARTIDOS DE SABADO

Güemes de Santiago del Estero, puntero de la Zona B, visitará a Ferro Carril Oeste, que tendrá el debut de la dupla técnica integrada por Favio Orsi-Sergio Gómez, que reemplaza a Diego Osella en la continuidad por la 18ª fecha de la Primera Nacional. El arbitraje estará a cargo de Jorge Broggi.

Hoy también jugarán Estudiantes de Buenos Aires-Almirante Brown (Zona A), Gimnasia de Jujuy-Santamarina (B) y Guillermo Brown-Brown de Adrogué (B), a las 15; Barracas Central-San Telmo (B), Independiente Rivadavia-Villa Dálmine (B) y Alvarado-San Martín de Tucumán (A) a las 19.