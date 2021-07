La doctora Brenda Vimo, concejal oficialista de la ciudad, evaluó la actual situación sanitaria y precisó: “La verdad es que uno puede empezar a ver un camino de luz, una salida. Si bien estamos en una situación inédita a nivel mundial y en donde uno nunca sabe lo que puede pasar, estamos viendo como progresivamente están bajando el número de casos, el número de internados y ya llevamos cuatro días sin fallecidos”.

“La cantidad de personas que están vacunadas en nuestra ciudad, al menos con una dosis, es maravillosa; ya se estuvieron vacunando a jóvenes de 19 años y eso es verdaderamente una gran tranquilidad. Uno por lo que entiende y por lo que va viendo, las flexibilizaciones seguramente se van a dar en forma progresiva y sin dudas, se van a ir seudonormalizando las actividades”, afirmó. Y acotó: “Esto siempre y cuando no aparezca nada raro”.

A su vez, Vimo resaltó: “Uno empieza a ver una comunidad casi toda vacunada, la esperanza de que pronto también lleguen vacunas para los niños, comenzando con la vacunación para los niños con comorbilidades y después para el resto. Creo que es un momento de tranquilidad y esperanza, viendo que está llegando una nueva normalidad, que seguramente no va a ser nunca como era antes, pero si mejorada, con más paz, con más trabajo y capacidades de relaciones sociales: de una manera diferente, pero pudiendo ir restaurando nuestros hábitos de a poco”.



PROYECTO SOBRE AGROTOXICOS:

¿VIGENTE O ARCHIVADO?

Si bien la pandemia y el aumento de contagios en su momento, cambio las prioridades, el tema agrotóxicos pasó por diferentes etapas de debate y exposición en la agenda pública. Al ser consultada por este tema, la concejal Brenda Vimo, una de las impulsoras del proyecto del oficialismo, sostuvo: “Cómo todos saben fue uno de los ejes de mi campaña y es un tema tremendamente importante, que tiene que ver con la salud de los rafaelinos y con el futuro de nuestra ciudad y de lo que queremos de nuestra ciudad. Es un proyecto que en tiempos de pandemia, consideré que no era momento para tratarlo profundamente, pero que ahora que las cosas se han tranquilizado, vamos a volver a debatir sobre esto”.

“Mi idea, es que lo tengamos en comisión y que comencemos a traer a los expertos. Hace una semana, salió la Sociedad Argentina de Pediatría, hablando de la toxicidad en niños de los agrotóxicos. Tenemos varios profesionales que puede hacer su aporte y están convocados para venir al Concejo, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, y creo que socialmente es el momento para tratarlo, con lo cual, próximamente vamos a estar haciendo las convocatorias al recinto, para poder debatir y terminar votando este proyecto de Ordenanza, que como decimos siempre hace 15 años que no se trata y que hay que actualizar”, confirmó.