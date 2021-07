LAS ULTIMAS NOTICIAS EN POCAS LINEAS

* Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, adelantó que desde su espacio impulsarán la creación de "una comisión investigadora" para que analice el acuerdo con Rusia por la compra de vacunas Sputnik V contra el Covid-19.

* Dyhzy, el hijo del presidente Alberto Fernández, anunció en las redes sociales que pedirá el cambio de su DNI por considerarse una persona no binaria. El hijo del mandatario, de nombre Estanislao, hizo un vivo en Instagram en el que explicó que no se autopercibe como hombre, sino como "persona no binaria".

* El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 13.500 nuevos contagios de coronavirus y 267 muertes. De acuerdo con el parte oficial, los casos son 4.812.351 y 103.074, respectivamente.

* El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, luego de renunciar a su cargo, se lanzó formalmente como precandidato por el PRO dentro de la interna de Juntos en Buenos Aires con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Jorge Macri, Patricia Bullrich y Miguel Angel Pichetto, para competir con el postulante radical Facundo Manes.

* La Fuerza Aérea informó al juez en lo penal económico Javier López Biscayart que los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados a Bolivia en plena crisis social y política en noviembre de 2019 no fueron declarados. Es en la causa por supuesto contrabando agravado de armas en la que están imputado el ex presidente Mauricio Macri y los ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa).

* El dólar blue continuó ayer en alza y llegó a cotizar a $184,50 en el circuito financiero informal de la city, alcanzando el nivel más alto del año, por lo que la brecha ya superó la barrera del 90 por ciento.