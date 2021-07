Se celebra el Día Nacional del Tallerista Locales 23 de julio de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MECANICO. Una actividad muy reconocida.

Hoy, como todos los 23 de julio, se celebra el Día Nacional del Tallerista, constituyéndose en una fecha muy especial para los trabajadores de uno de los gremios más importantes y reconocidos en nuestro país.

Dentro de la actividad, son varias las especialidades, destacándose claramente la que cumplen los mecánicos, pero no menos relevantes son las que realizan los chapistas y los pintores en sus respectivos oficios.

Hace exactamente cincuenta años, el 23 de julio de 1971, se llevó a cabo en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, el primer congreso organizado por la Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines.

El referido encuentro marcó la continuidad de una serie de reuniones previas, entre las que merece rescatarse, en un plano superior, la primera Convención Nacional de Propietarios de Talleres Automotores, que se llevó a cabo el 20 de octubre de 1968, en el marco de la Convención Nacional que se desarrolló en Santa Fe.

A nivel local, debe señalarse que el 6 de agosto de 1971 se fundó la Asociación Propietarios de Talleres Mecánicos y Afines (Aprotame", entidad que agrupa a una buena cantidad de socios de los departamentos Castellanos, San Martín, 9 de Julio y San Cristóbal.

La institución lleva adelante un importante cometido, brindando cursos de especialización y enseñanzas prácticas, las que, en las actuales circunstancias y por las restricciones sanitarias no pueden concretarse. Los cursos se dictan en horario nocturno, para no interferir con la actividad laboral de los asistentes.

Los talleristas, por todo lo enunciado, cumplen una función social importante, porque asumen la compleja responsabilidad de mantener y reparar automotores de las más variadas características técnicas.

Desde la mecánica tradicional, hasta la más avanzada, requieren de amplios conocimientos. Y en ese sentido, la experiencia es fundamental para brindar el mejor servicio a los usuarios.

