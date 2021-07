El secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad, Diego Peiretti y el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, entregaron ayer créditos del programa Rafaela Impulsa a cinco emprendedores locales por un monto de 1.219.200 pesos.

La actividad se llevó a cabo en el marco del dispositivo móvil Rafaela en Acción que se encuentra en la Plaza de la Bandera de barrio Amancay. “Buscamos apuntalar a los emprendedores, algo que tiene muy fuerte la ciudad y que es su ADN. La ciudad tiene una gran capacidad de generar emprendedores y emprendedoras que tienen ideas de negocios y que van hacia adelante con todo el ímpetu y las ganas de poder generar empleo y valor en el territorio” expresó Peiretti.

En esta ocasión, se entregaron cinco créditos que suman un total de 18 millones de pesos desde el año 2014, cuando se puso en marcha el programa. “Tenemos una tasa de recupero cercana al 90 por ciento, lo que pone en evidencia la seriedad, transparencia y rigurosidad con la cual se evalúa cada uno de los proyectos”, destacó el funcionario.

María Soledad Mora, una de las beneficiarias de esta ayuda económica, contó que “mi emprendimiento se trata de una librería, mercería y regalería que está ubicada en 500 Millas 234. En las redes sociales nos pueden encontrar como 500 sueños”.

“Esto lo iniciamos hace un mes y la gente nos va conociendo. Como tenemos mucha demanda de fotocopias y es un servicio con el que no contamos, con este crédito tenemos planeado comprar esta máquina junto a una espiraladora, mostrador y estanterías”, expresó.

Además, dijo que “contar con este crédito para mí es una alegría inmensa porque puedo trabajar desde mi casa haciendo lo que me gusta, con mis cuatro hijos. Siempre quise tener un trabajo propio y en casa, entonces Rafaela Impulsa ayudó a que mi sueño sea posible”.

Por su parte, Juan Pablo Bonnet quien tiene una herrería, relató que su próximo paso es anexar “el servicio para empresas. Empecé la herrería primero como un hobby y el año que decidí lanzarme de forma individual, empecé con Rafaela Emprende que me ayudó a darle un formato, formalizar el proyecto que nació en el garage de mi casa, alquilé un nuevo lugar, realicé la habilitación municipal con todos los trámites”.

Con el tiempo, “fui incrementando el volumen y diversidad de trabajos y hoy en día un paso para crecer era prestar servicios a empresas a domicilio y para esto me acerqué a Rafaela Impulsa para adquirir un crédito que me permitiera comprar una soldadora y todo el equipamiento para seguridad en el trabajo”.