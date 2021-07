Se lanzó la convocatoria a la 9ª edición de la Bienal Nacional

Durante la mañana de ayer, en la Sala I del Museo de Arte, el municipio junto a la Secretaría de Cultura dio a conocer la edición 2021 de la Bienal Nacional “Premio Ciudad de Rafaela”, Atmósfera en Sitio, la cual se concretó a través de una exposición de características instalativas, a partir de un guión curatorial a cargo de la artista y gestora cultural rafaelina Sofía Culzoni, que proponía vincular el espacio expositivo del Museo con la muestra en sí misma.

“La Bienal Nacional es una de las marcas distintivas de la gestión cultural de nuestra ciudad que irradia a la Argentina. A lo largo de su trayectoria ha incrementado el patrimonio de nuestro Museo de Arte, que le pertenece a toda la comunidad rafaelina”, manifestó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, quien además destacó que “el Museo de Arte, junto con el Complejo Cultural del Viejo Mercado, es un espacio por el que debemos sentir orgullo, ya que no hay muchos espacios así en el interior”.

“Atmósfera en Sitio” tendrá una instancia de convocatoria abierta a artistas y se complementará con la invitación a autores seleccionados por la curadora. Sus obras conformarán la exhibición y un jurado experto seleccionará cuatro premios adquisición, que ingresarán al patrimonio artístico de la ciudad.

“En coincidencia con el significado histórico, la preponderancia en el paisaje urbano y la identidad cultural que tiene el edificio del CCVM para la ciudad, es que esta edición de la Bienal Nacional será diseñada bajo la perspectiva de montaje de la instalación. (...) Para la selección intervendrán tanto el intercambio que las obras puedan proponer para con las salas de exposición, como así también lo que puedan sugerir en el recorrido situado”, detalló la curadora.

Además, Culzoni agregó: "El objetivo es generar una atmósfera de intercambio entre las piezas artísticas y la morfología del edificio. Es en este diálogo entre el arte y la espacialidad que se posibilitan las condiciones necesarias para que se genere en el recorrido un encuentro superlativo entre el público y la propuesta instalativa. En este momento de producción y decodificación de sentido entre el espacio, las obras y el público asistente es donde se propician instancias de indagación y reflexión de las que pueden emerger otras representaciones”.

Con respecto a la convocatoria, podrán participar artistas visuales mayores de 18 años, de nacionalidad argentina o naturalizados, con residencia estable y comprobable en el país, como mínimo de dos años.

Se aceptarán obras de arte contemporáneo de todas las disciplinas propias de las artes visuales (pintura, escultura, dibujo, grabado, objetos reales y virtuales en sus distintos soportes, fotografía, arte digital, videoinstalaciones, intervenciones, etc.). Las piezas podrán ser instaladas o montadas en cualquier espacio dentro del Museo (pisos, techos, muros, columnas, vidriera, etc) y sobre cualquier soporte que se considere idóneo, sin afectar la construcción y patrimonio de la obra arquitectónica.

Las bases del concurso se encuentran disponibles en www.rafaela.gob.ar/bienal y las inscripciones se realizan únicamente de forma online hasta el domingo 5 de septiembre de 2021, inclusive.

El comité, que se encuentra integrado por el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, Claudio Stepffer; la coordinadora del Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”, Ximena Pita; y la curadora de la Bienal, Sofía Culzoni, seleccionará las propuestas que conformarán la exposición.

A su vez, previo a la inauguración, el próximo 15 de octubre de 2021, en el marco de los festejos por el aniversario de Rafaela, se reunirá el jurado que actuará interdisciplinariamente en la elección de los premios adquisición y estímulo. El mismo estará integrado por tres miembros titulares: Jimena Ferreiro representando al Ministerio de Cultura de la Nación, Dirección Nacional de Museos; Cintia Clara Romero representando al Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y Carlos Stia representando al Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”.