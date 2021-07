Atlético se prepara para recibir a San Martín de San Juan

Son días felices por barrio Alberdi. Atlético de Rafaela logró estirar su racha positiva a cuatro sin derrota, con tres triunfos y un empate, y este sábado arrancará la segunda rueda de la Primera Nacional 2021 con otra expectativa.

Sucede que el elenco que conduce Walter Otta se metió entre los cuatro mejores de la zona B, por ende, en puestos de clasificación al Reducido por el ascenso al final del campeonato.

La Crema será local este sábado a las 15.30hs de San Martín de San Juan, encuentro que se podrá seguir vía streaming por TyC Sports.

El conjunto albiceleste viene de vencer 2 a 0 a Brown de Adrogué, gracias a los tantos de sus delanteros: Claudio Bieler y Juan Cruz Esquivel.

Por su parte, los sanjuaninos, llegan tras empatar 1-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza y vendrán a Rafaela con la intención de cortar una racha de ocho juegos sin triunfos. Acumula cuatro empates y misma cantidad de derrotas.

Los dirigidos por Facundo Villalba, quien se hizo cargo del equipo en la fecha 14 (tras la salida de Paulo Ferrari) suman 16 puntos en la temporada. Vale recordar que en aquel comienzo de torneo había superado a Atlético 4 a 2, en San Juan.

A esta altura la incógnita pasa por saber si el DT Otta podrá repetir el equipo inicial que viene de superar a Brown de Adrogué. En la previa Bieler y Portillo tuvieron molestias físicas y no pudieron trabajar con normalidad. El que no podrá estar aún es Franco Jominy, la única incorporación que hizo por el momento Atlético. El delantero sufrió un esguince y se recupera de dicha lesión.

Lo más probable es que Otta repita el 11 titular, y de ser así la ‘Crema’ iría con: Sara; Chimino, González, Piñero y Ramírez; Portillo, Soloa y Molina; Esquivel, Bieler y Luna.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y luego del mismo quedarán confirmados los convocados para este cotejo por la fecha 18 de la temporada 2021.



COMIENZA LA FECHA

Este viernes se pondrá en marcha la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional con la disputa de un encuentro. A las 20 hs, Tristán Suárez recibirá a Almagro, por la zona B, el resto de los partidos de dicho grupo, el mismo que se encuentra la ‘Crema’, será el siguiente: Sábado 24/07: 15.00hs Gimnasia (J) vs Santamarina, 15.00hs Brown (PM) vs Brown (A), 15.10 (tv) Ferro vs Güemes (SdE), 15.30hs Barracas Central vs San Telmo, 15.30hs Ind. Rivadavia vs Villa Dálmine, 15.30hs Atlético de Rafaela vs San Martín San Juan. Domingo 25/07: 15.05 (tv) Dep. Morón vs All Boys, 15.30hs Instituto vs Def. de Belgrano.