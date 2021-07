Libertad depende del aporte gubernamental

La incertidumbre sobre la participación o no de Libertad de Sunchales en la próxima Liga Nacional de básquet continúa, aunque está en el límite de resolverse. Como es de público conocimiento, el factor económico es el gran problema.

«Terminamos bien económicamente la competencia, pero el club está en una situación crítica en ese aspecto. Hay que conseguir recursos porque los deportes profesionales en si son para quien puede. Si tuviéramos plata jugaríamos todo lo que pudiéramos», expresó este jueves Miguel Barbieri, presidente de los aurinegros, en UcU Radio.

El dirigente dejó en claro que el Club desea seguir participando y que es clave si llega un aporte del gobierno provincial. «La comisión directiva quiere jugar la Liga Nacional, por eso tenemos que definir esta semana, en caso de no poder participar, tenemos que buscar un comprador de la plaza».

Destacó que "Nos pusimos hasta el viernes para definir el tema, y se lo planteamos al gobierno. Después del cambio de gobierno no hemos recibido más nada y dependemos de ese aporte para jugar o no. No podemos esperar que el agua nos llegue al cuello para poner en venta la plaza. Nosotros queremos seguir jugando al básquet«.

Y hasta se animó a tirar un porcentaje: «Estamos en un 60% de que juguemos y un 40% que no, pero es una sola ficha y es la del aporte del gobierno de la provincia de Santa Fe para armar un equipo y poder competir″.

Finalmente, mencionó que «Hemos trabajado mucho.Tenemos apoyo de sponsors y de dirigentes. Nuestro club es polideportivo no solo de básquet y no se puede tirar por la borda todo eso". Además, entendió el éxodo del plantel incluyendo al técnico Sebastián Saborido que llevó unos cuantos jugadores a Atenas. "No sentimos que alguien se haya ido o que perdimos a un jugador, nosotros fuimos responsables de no poder definir nuestro futuro y algunos jugadores quieren jugar La Liga. Estamos tratando de conseguir recursos pero la pandemia no ayuda».