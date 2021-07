SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Concejo Municipal se difundieron precisiones relativas a un proyecto elaborado por la concejal María José Ferrero, cuyo texto reproducimos seguidamente.

Fue aprobado por el Cuerpo Legislativo en pleno, a través de un proyecto presentado por la concejal María José Ferrero, se trata de la creación del Registro de personal no permanente de la Municipalidad local. La nómina deberá contener los datos actualizados de forma mensual del personal de Gabinete, contratado y transitorio. La información deberá estar disponible en la página oficial del Municipio y además ser elevada de manera trimestral al Concejo, agregando en este caso el monto a percibir por cada persona y las modalidades de pago.

En tal sentido se puso de relieve que el Cuerpo Legislativo aprobó la creación, en el ámbito de la Secretaría de Gestión o la que en el futuro la reemplace, del Registro de personal no permanente de la Municipalidad.

El proyecto fue presentado por la concejal María José Ferrero y acompañado por el Cuerpo Legislativo en pleno. En los fundamentos de la iniciativa se expresó que “es un deber brindar información pública desde el Departamento Ejecutivo Municipal, siendo de suma importancia para poder ejercer correctamente la función de contralor y para que esto suceda, se tienen que conocer en detalle los movimientos que se realizan”.

Según la Ordenanza aprobada, se debe llevar un registro actualizado en forma mensual del personal no permanente, en los términos establecidos en el artículo 5º de la Ley provincial Nº 9286, comprendiendo personal de Gabinete, personal contratado y personal transitorio.

El Registro se conformará con la nómina correspondiente, identificando:

-Personal de Gabinete: puesto para el que fue designado, situación de revista y funciones.

-Personal contratado: plazo de contratación y renovación si correspondiese. Asignación de trabajos específicos que por su naturaleza o duración no pueden ser efectuados por el personal permanente, decreto que avala la contratación.

-Personal transitorio: servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional para las que se contrató, identificando plazo y modalidad de ejecución temporal de dichos trabajos, los que no puedan ser realizados por el personal permanente.

La información debe ser publicada y actualizada mensualmente en la página web oficial de la Municipalidad de Sunchales, además de ser remitida de manera trimestral al Concejo Municipal, incorporando en este caso el monto a percibir por cada persona y las modalidades de pago.