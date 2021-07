Las últimas noticias en pocas líneas

* El diputado nacional Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, anticipo que en la primera semana de agosto se comenzará a investigar si agentes de la AFI participaron del Golpe en Bolivia durante la gestión de Gustavo Arribas.

* Un nuevo giro de 50.000 millones de pesos por parte del Banco Central al Tesoro volvió a encender las luces de alerta entre los economistas, que esperan una mayor presión sobre el gasto para la segunda mitad del año, en el marco del período electoral.

* La balanza comercial alcanzó un superávit de 1.067 millones de dólares en junio último y acumula durante el primer semestre un saldo favorable de 6.740 millones de la misma moneda. China es el país al que más compras le realiza a la Argentina, seguido de Brasil.

* El presidente Alberto Fernández presentó ayer el Documento Nacional de Identidad para personas no binarias en Casa Rosada y afirmó que al Estado no le importa "saber la orientación sexual de sus ciudadanos".

* El dólar blue mantuvo ayer su tendencia alcista y sumó un peso, al cotizar a $183 y alcanzar así un nuevo máximo durante 2021, lo que puso más presión a la brecha cambiaria. En lo que va del año, la divisa acumula un incremento del 8,9% en el mercado informal, pero aún está lejos del récord histórico de octubre del año pasado, cuando tocó los $195.

* Una insulina de acción rápida para el control de la glucemia luego de las comidas se aprobó en la Argentina y la nueva formulación aspártica demostró llegar antes a la sangre y actuar más tempranamente que las demás prandiales actuales luego de la ingesta de alimentos.

* Juan Vital Sourrouille, ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín y creador del plan Austral, murió ayer a los 80 años luego de haber sido diagnosticado hace varios años con un cáncer de colon.

* Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó anoche al país proveniente de China con 768.000 vacunas del laboratorio Sinopharm contra el Covid-19, como parte de la operación de viajes para traer un total de ocho millones de dosis.