Un festejo intenso en medio de expectativas de una mayor flexibilización horaria

El 20 de julio del 2021, fecha en la que se celebra el “Día del Amigo”, nuevamente se dio en medio de la pandemia y de restricciones horarias (más duras que en 2020), pero que más allá de algunas quejas lógicas, llevó al sector de la gastronomía a readaptar sus propuestas, a aprovechar las condiciones climáticas, utilizar los espacios al aire libre y tener una jornada dentro de todo positiva y activa.

Al ser consultado, Esteban Dalmasso, propietario de uno de los bares céntricos de la ciudad, dijo: “Una fecha especial y necesaria, más en este año, donde nos tocó un lindo clima y eso hace que se diera un movimiento intenso durante la mañana, la tarde sobre todo y al mediodía también. Gracias a que la gente pudo salir, pudimos tener un día distinto”.

El empresario gastronómico, hizo referencia a como viene la actividad del sector durante este primer semestre del año: “La verdad que la situación es difícil, pero tampoco me puedo quejar, hay un horario que nos permite trabajar, estamos en el centro. Entiendo que muchos del rubro mío la están pasando mal y muchos que se han tenido que readaptar; aquellos que trabajaban solo de noche tuvieron que salir a vender café y hacer facturas. Entiendo que todo eso no es fácil”.

“Entiendo que tiene que haber una mejora de todo este tema horario, si bien uno ve ahora que la curva de contagios está decreciendo y la vacunación en principio está llegando a los chicos de 18 años, ojalá que se haga todo esto rápido y podamos volver a trabajar con horario completo, con la llegada de la primavera, o los otros rubros que no está trabajando. Repito, nosotros estamos en la gloria, estamos en el centro, mal que mal un movimiento siempre hay. Pido por el resto”, explicó.

Dalmasso, habló de las expectativas respecto a inminentes anuncios y manifestó: “Creo que el gobernador va a hacer anuncios el viernes, quiero creer que nos va a dar los horarios, ahora si nos va a dar los horarios a partir del viernes y no consideró hacerlo este martes, sería irrisorio. Es muy probable que nos amplíen un poquito el horario, quiero creer en relación a la baja de casos”.

Respecto al año pasado, dijo: “El año pasado la hemos pasado muy mal, donde desde marzo de 2020 por mucho tiempo estuvimos cerrados, y hubo mucho tiempo que la pasamos re mal. Este año, venimos trabajando de algún modo más, si comparamos el festejo del “Día del Amigo”, en 2020 trabajamos de noche y este año no tuvimos la noche y eso hace una gran diferencia porque en la noche es donde se da una mayor facturación”.