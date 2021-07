Un paseo por el asombroso mundo de las encuestas

(Desde Santa Fe). - En los últimos días llegaron a nuestra mesa de trabajo encuestas de empresas que muestran múltiples sondeos con distintas metodologías y preguntas, realizadas básicamente a nivel nacional, Córdoba y Provincia de Buenos Aires.



CLIMA SOCIAL Y CORONAVIRUS

Dice su titular Jorge Giacobbe que “sin proyección, es decir con más de 25.8% de indecisos, el Frente de Todos mide 27.9% y Juntos por el Cambio 33.8%. Hay 5.9% de diferencia a favor de la principal herramienta de la oposición. Muy lejos le siguen el “peronismo no kirchnerista” y los “liberales” con 4.5% y 6.4% respectivamente, es decir, que pueden entrar en la disputa de conseguir diputados dependiendo del rendimiento en cada provincia”. En materia de imagen negativa, observamos que Cristina y Alberto Fernández tienen 66.8% y 62.2% respectivamente. Axel Kicillof encabeza con el 67.1%, Mauricio Macri y Patricia Bullrich ostentan el 48.1% y 37.0% respectivamente de imagen negativa. Si el oficialismo esperaba que la vacunación contra el Covid lo favoreciera, la mala noticia es que el 58.7% no cambió de opinión sobre el gobierno nacional después de vacunarse; mientras que el 68.0% opina que “el gobierno nacional hizo un desastre con la economía. Lo podrían haber hecho mucho mejor”. Y por si todo esto fuera poco, el 60.9% quiere que el Frente de Todos pierda las elecciones.



IPD CONSULTORA

Esta empresa de Capital Federal trabajó en un relevamiento en la Provincia de Córdoba. En ese gran distrito electoral, el gobierno nacional tiene un diferencial neto de imagen negativa del 63.3%; mientras que el Cristina y Alberto Fernández poseen el 76.5% y 72.9% respectivamente. Mauricio Macri el 64.2% de imagen negativa. En Córdoba, si las elecciones fuesen este domingo, el 40.8% votaría a Juntos por el Cambio; Hacemos por Córdoba, 24.9% y al Frente de Todos el 16.2%.



UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA MATANZA

El Observatorio Social de la Secretaria de Medios y Comunicaciones de esta Casa de Estudios auscultó los principales problemas y gestión también en todo el país. Es así como la inflación y el alto precio de los alimentos básicos significan el 26.7% de los problemas que afectan a las personas y sus familias, seguido por el desempleo, la falta de empleo, quedarme sin trabajo, bajos salarios con el 20.4%, y la inseguridad y la delincuencia con el 12.8% El 36.8% desaprueba la manera en como el gobierno está gestionando la economía; pero el 31.4% aprueba como está gestionando la pandemia, aunque el 44.5% no está de acuerdo. Según este trabajo, la imagen del Presidente Alberto Fernández entre “buena” y “muy buena” es del 48.9% y “mala” y “muy mala” 47.3%. Cristina Fernández entre “mala” y “muy mala” tiene una imagen del 53.6% y “buena” y “muy buena” 40.2%; mientras que Mauricio Macri tiene 59% entre “mala” y “muy mala” y 36% entre “buena” y “muy buena”. Allí tallan Horacio Rodriguez Larreta con menor imagen negativa y mayor imagen positiva que Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que tiene menos imagen negativa y más positiva que Mauricio Macri, pero más imagen negativa y menos positiva que Horacio Rodríguez Larreta. Ahora bien, el 34.5% votaría a los candidatos del Frente de Todos apoyados por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y el 30.9% votaría a los candidatos de Juntos por el Cambio apoyados por Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.



TAQUION

Esta compañía de investigación y estrategias, también en un sondeo nacional, llegó a la conclusión que creció en 10 puntos el porcentaje de la preocupación sobre el acceso a oportunidades en la Argentina. Seis de cada diez consultados sostienen que la vacunación no cambia su opinión sobre el Gobierno Nacional y su gestión con las vacunas. El 55.7% volvería a votar a la misma persona a la que eligieron en las últimas elecciones. El 83% iría a votar aún si el voto no fuese obligatorio, y 4 de cada 10 argentinos consideran que la honestidad es la cualidad que más valoran de un político.

Un dato: 40.9% creció desde abril de 2020 el porcentaje de aquellos que piensan que la grieta está más viva que nunca. El 70.7% observa un futuro oscuro para el país, y el 58.9% se iría a vivir a otro país si pudiera.

Otro dato: el 59.4% no confía en que los medios de comunicación busquen darle información veraz y objetiva; y el 66.4% tampoco confía en que los políticos pueden resolver sus problemas y proporcionarle una mejor calidad de vida.

Directamente el 91% no confía en que los jueces y el sistema judicial son justos e imparten justicia para todos los ciudadanos por igual. El 67.9% no confían en que los empresarios piensan en su negocio, su país y sus trabajadores antes que en su ganancia personal y el 79.7% no confía en que los sindicalistas piensan en su negocio, su país y sus trabajadores antes que en su ganancia personal; mientras que el 57.8% no cree que los argentinos en nivel general, actúen en función del bien común. La imagen negativa de Alberto Fernández es del 61% contra el 28.2% positiva, mientras que Cristina Fernández de Kirchner tiene el 67% de imagen negativa contra el 26% positiva. Mauricio Macri muestra un 53.5% de imagen negativa y 27.5% de imagen positiva, y Horacio Rodríguez Larreta ostenta el 43.0% de imagen positiva y el 38.5% de imagen negativa. Finalmente un dato inquietante: el 71.3% no está satisfecho con la manera en que funciona la democracia en Argentina.



UNA: FACULTAD DE PSICOLOGIA

Esta unidad de estudios hizo un relevamiento en la Provincia de Buenos Aires, donde concluyó que el 80% “seguro no votaría” al Frente de Izquierda Unida, el 74% al peronismo no kirchnerista, el 68% al Partido de los libertarios, el 63% al Frente de Todos y el 54% a Juntos por el Cambio. El 41% ve a la gestión de Alberto Fernández como “muy mala”, el 24% “mala” y 27% “buena” y tan solo el 8% “muy buena”.



ZUBAN CORDOBA Y ASOCIADOS

Esta empresa de la ciudad de Córdoba que hizo una encuesta nacional, llegó a la conclusión de que el 51.8% “desaprueba totalmente” la gestión del gobierno nacional y el 31% la aprueba totalmente. Mientras tanto, el 58.9% cree que el país va por el rumbo incorrecto y el 35.2% por el rumbo correcto. El Presidente Alberto Fernández tiene una imagen negativa del 55.7% y 42.8% de imagen positiva; mientras que Mauricio Macri tiene una imagen negativa del 60.2% y positiva del 37.3%. Sergio Massa una imagen negativa del 61.1% y positiva del 33.6%. Cristina Fernández por su parte posee una imagen negativa del 58.7% y positiva del 39.5%. A su vez, Horacio Rodríguez Larreta tiene una imagen positiva del 54.5% y negativa del 37.7%. En materia electoral, el 51.0% votará candidatos opositores al gobierno nacional, y el 37.0% a candidatos que apoyen al gobierno nacional. El 33% estaría más cerca de votar a candidatos de Juntos por el Cambio, y el 30.2% al Frente de Todos.