“La idea es ofrecer una alternativa seria, responsable y con experiencia”

Hasta el momento, son 16 las listas de precandidatos a concejales en Rafaela que se presentaron para competir en las próximas elecciones, las PASO, que se desarrollarán el venidero 12 de septiembre, donde en nuestra ciudad se renovarán 5 bancas del actual cuerpo legislativo, para luego competir en las elecciones generales del 14 de noviembre. Igualmente, se dice extraoficialmente que una de ellas se podría caer por falta de avales, pero de todos modos habrá internas en 3 fuerzas políticas. En este marco, el ex funcionario rafaelino, Delvis Bodoira, decidió patear el tablero y presentarse como uno de esos precandidatos a concejal dentro del espacio del diputado provincial, Juan Argañaraz, con la lista “Rafaela en serio”, generando diversas repercusiones en el ámbito político rafaelino. En una extensa entrevista con LA OPINION, cuenta como tomó esta determinación y qué hizo que participara por fuera del oficialismo local.



- ¿Qué definió tu decisión para ser candidato y dentro de este espacio político?

- Varios factores. Principalmente el no sentirnos representados. Nosotros tenemos una fuerte vocación por lo público, te diría que es nuestra pasión. Sumado a un largo camino recorrido que nos aporta la experiencia necesaria que entendemos hoy necesitamos. Y el espacio, es un espacio con valores, con esos valores que hicieron grande a Rafaela; la cultura del trabajo, del esfuerzo, la honestidad, la defensa de la vida y la familia. Podemos asegurar que hoy, las grandes estructuras partidarias están llevando adelante sus propias agendas, que, claramente no son la agenda de la gente. Por ello, hemos decidido crear nuestro propio espacio, cimentado en los valores que te mencionaba y ofrecer a la ciudadanía una alternativa seria, responsable y con experiencia. No es casual que nuestra Lista se denomine "Rafaela en serio".



- ¿Qué crees que podes aportar en el Concejo?

- Creo que podemos representar a los rafaelinos, ser su voz. Estar cerca del vecino, escucharlo, sumado a nuestra profesión y a 20 años de experiencia en lugares ejecutivos nos hace pensar que tenemos las condiciones necesarias para desempeñar la labor de concejal.



- Al oficialismo local claramente le molestó tu actitud, ¿qué decís al respecto?

- Hace más de un año que nosotros les venimos planteando nuestras diferencias y marcando los errores en las decisiones que se fueron tomando para con los comerciantes, gastronómicos, hoteleros, dueños de gimnasios, etc., como para nombrar algunos sectores. Definiciones que pareciera, se tomaran en otros niveles de gobierno y que no tienen nada que ver con la realidad local. Ni hablar, las idas y vueltas y las incongruencias. Las relaciones personales siguen intactas, pero claramente no estamos de acuerdo con las ideas que se vienen llevando adelante, todas razones que nos llevaron a presentar esta alternativa para todos los rafaelinos que hoy, como nosotros, no se sienten representados. No decimos q tenemos la verdad, pero sí que, el haber tomado distancia y salir del microclima nos ha ayudado a ver la realidad de otra manera.



- Esta es una lista que marca claramente su defensa hacía las dos vidas, ¿Cómo ves el abordaje de estos temas en la ciudad? ¿Crees que hay un exacerbado tratamiento de la perspectiva de género? ¿Se confunden algunas cosas?

- Tal cual. Nosotros defendemos la vida y la familia y claramente no estamos de acuerdo con las políticas de género que se vienen imponiendo, sin siquiera permitirnos pensar distinto. Entendemos que se está desvirtuando todo, ni hablar el lenguaje. Entendemos que no se está haciendo foco en las prioridades. Te reitero, la agenda de la política de hoy no es la agenda de los vecinos. Ojo, nosotros creemos en la pluralidad, en respetar al que piensa diferente, en la libertad como valor supremo de la democracia, pero no en que nos vengan a imponer ciertas políticas con las que no estamos de acuerdo y pedimos que se respete nuestra postura como nosotros las respetamos aunque no estemos de acuerdo.