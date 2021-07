¿Qué refuerzos busca la Crema?

Atlético de Rafaela se prepara para recibir este sábado a San Martín de San Juan en uno de los partidos de la fecha 18 de la temporada 2021 de la Primera Nacional, lo que significará el inicio de la segunda rueda. Pero los dirigentes de la ‘Crema’, y más allá de estar contentos con el presente del equipo y disfrutar la victoria del último domingo ante Brown de Adrogué, siguen enfocados en las negociaciones que están llevando a cabo para poder concretar los refuerzos que se pretenden en este mercado de pases. Tendrán tiempo hasta el 5 de agosto, a las 20, según informó AFA.



Se pueden sumar cuatro. Atlético ya tiene al delantero Franco Jominy. Se busca a alguien para la ofensiva. El propio entrenador, Walter Otta, lo reconoció: “Estamos buscando un jugador de mitad de cancha hacia adelante, que nos de algo distinto, que venga realmente a aportar algo distinto”. Y advirtió: “Si no conseguimos ese jugador vamos a potenciar a los que tenemos. No queremos traer algún jugador para que venga a ser suplente y tapar a algún chico del club”.



Y en dicho sentido, en órbita con lo que acostumbra la dirigencia albiceleste, el DT señaló: “No vamos a hacer locuras desde lo económico como club para ir a buscar algún jugador que nos pida ganar algo que el club no pueda pagar. Hay que potenciar lo que tenemos”.



En principios, todo apuntaría a que Atlético no hará uso de esas cuatro incorporaciones y solo buscará uno, o a lo sumo dos más: “Todos los entrenadores quisiéramos tener los cuatro refuerzos en el equipo pero confiamos mucho en lo que tenemos, en los chicos, en el compromiso que ellos están teniendo y si viene alguien es para que nos dé una mano importante, alguien que venga con la camiseta puesta”.



¿CON EL MISMO ONCE?



Luego de ganarle a Brown de Adrogué 2 a 0 en el cierre de la primera rueda de la temporada 2021, el domingo pasado el plantel de Atlético de Rafaela trabaja pensando en el compromiso del sábado a las 15.30 ante San Martín de San Juan, otra vez de local, en el primer cotejo de la segunda rueda.

El plantel trabaja en el predio del Autódromo y si bien aún quedan un par de entrenamientos volvería a presentar el mismo 11 inicial. Franco Jominy, quien ya está habilitado para jugar, no podrá estar ya que el delantero sufrió un esguince y no estará disponible para pasado mañana.



ASÍ VA LA FECHA 18



ZONA A



Sábado 24/07: 15.00 hs. Estudiantes BA vs Alte. Brown, 19.00 hs. Alvarado vs San Martín (T). Domingo 25/07: 15.00 hs. Quilmes vs Riestra, 15.30 hs. Mitre (SdE) vs Chicago, 15.50 (TV) Tigre vs Belgrano, 16.00 hs. Agropecuario vs Gimnasia Mza. Lunes 26/07: 15 hs. Dep. Maipú vs Estudiantes (RC), 15.10 (TV) Atlanta vs Chacarita.



ZONA B



Viernes 23/07: 20.00 hs. Tristán Suárez vs Almagro. Sábado 24/07: 15.00 hs. Gimnasia (J) vs Santamarina, 15.00 hs. Brown (PM) vs Brown (A), 15.10 (TV) Ferro vs Güemes (SdE), 15.30 hs. Barracas Central vs San Telmo, 15.30 hs. Ind. Rivadavia vs Villa Dálmine, 15.30 hs. Atlético de Rafaela vs San Martín San Juan. Domingo 25/07: 15.05 (TV) Dep. Morón vs All Boys, 15.30 hs. Instituto vs Def. de Belgrano.