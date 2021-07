Argentina inicia los Juegos con el seleccionado Sub 23

El seleccionado Sub-23 de fútbol de la Argentina debutará hoy en los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Australia, en cotejo por el Grupo C, con el objetivo de alcanzar su tercera presea dorada en la historia repitiendo la gloria alcanzada en Atenas 2004, con Carlos Tevez como figura, y Beijing 2008, liderado por Lionel Messi y secundado por Juan Román Riquelme. El partido, que determinará el debut del deporte argentino en la máxima cita deportiva, se desarrollará en el Domo de Saporo, este jueves desde las 7.30 de Argentina (19.30 local) y televisado por TyC Sports.

En el primer turno y en el mismo escenario jugarán España y Egipto, desde las 4.30, equipos que completan el Grupo C.

En la previa, el entrenador Fernando Batista anticipó que se trata de un rival "duro", pero Australia en los papeles debería ser el menos complejo de resolver de este grupo.

La particularidad del equipo argentino es que, si bien estaban autorizados hasta tres futbolistas mayores de 23 años, en esta oportunidad solo optó por llevar al arquero Jeremías Ledesma, del Cádiz de España. En ese sentido, Batista opinó que los jugadores "están con muchas ganas" de tener un buen arranque en la competencia.

Si bien no lo confirmó, la alineación que proyecta Batista para el debut sería con Jeremías Ledesma; Hernán De La Fuente, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Santiago Colombatto; Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister, Ezequiel Barco; y Adolfo Gaich.