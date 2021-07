“Una herramienta que ha realizado un cambio de hábitos de los consumidores”

En reiteradas ocasiones, comerciantes y emprendedores de diferentes rubros, han manifestado la preocupación por la caída del consumo y el desinterés que se observaba en consumidores y consumidora. La pandemia ha generado una agudización de esa situación. El gobierno de Santa Fe, ideó en este contexto un programa al que denominó “Billetera de Santa Fe”, que empezó de menos a más y hoy en día conquista cada vez a más comerciantes que incorporan esta posibilidad y a más ciudadanos que la utilizan.

María Betania Albrecht, directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, al ser consultada, señaló: “Billetera Santa Fe fue creada como un programa de beneficios dispuesto por el gobierno de la provincia, para incentivar la demanda de bienes y servicios, mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a los consumidores finales, para las compras que realizan en los comercios radicados en la provincia y que adhirieron a Billetera Santa Fe”. “Es una herramienta que ha tenido por finalidad y es lo que está cumpliendo, incentivar las ventas en el sector comercial, sobre todo el comercio local, el comercio de cercanía, lo cual es muy importante sobre todo para acompañar en este momento de pandemia, y dónde la situación económica se ha visto lastimada, fundamentalmente en el sector comercial, pero además para acompañar a los consumidores, a las consumidoras para ayudarlos a alivianar un poco el bolsillo y para permitirles un ahorro”, explicó.

Asimismo, la funcionaria provincial, ponderó el funcionamiento del programa y comentó: “Es una herramienta destinada a cuidar los intereses económicos de las y los consumidores, pudiendo obtener este reintegro en dinero que es tan importante, para generar ese colchón de ahorro cómo le decimos nosotros, y también, para permitirles elegir comprar en comercios de cercanía, lo que ayuda enormemente al ecosistema local y al desarrollo territorial. Así, evita también que las y los consumidores tengan que movilizarse hacia lugares más lejanos”.

Y también agregó que "Billetera Santa Fe ha venido a acompañar y a mejorar las posibilidades de las y los consumidores santafesinos en la satisfacción de un derecho básico: el del acceso al consumo. Para poder gozar de cualquier derecho como consumidores primero debemos tener la posibilidad de acceder al consumo”. “El beneficio que implica contar con reintegros económicos tan elevados en la compra de bienes esenciales va generando un colchón de ahorro que permite a las y los consumidores volver a reinvertir ese dinero en nuevos consumos, generando un círculo virtuoso que beneficia no solo a los usuarios sino también a los comercios, sobre todo a los locales de cercanía”; agregó. “Por eso debemos cuidar esta herramienta tan importante que ideó el Gobierno provincial y que tan bien nos está haciendo a las y los santafesinos. Los comercios realizando prácticas justas y leales y quienes consumen conociendo sus derechos e informando de cualquier incumplimiento. Esto para que Billetera Santa Fe siga dándonos los resultados alentadores que hasta la fecha viene dando y siga cumpliendo con el objetivo de ser dinamizadora del comercio y el consumo"; cerró.



SIGUE HASTA EL

FINAL DE LA GESTION

María Betania Albrecht, confirmó que el programa provincial Billetera Santa Fe, no se interrumpirá: “Billetera Santa Fe sigue hasta el final de la gestión, eso se informó cuando se llegó al usuario 600.000, no va a vencer”.



UN CAMBIO EN LOS HABITOS

La directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, afirmó: “Billetera Santa Fe, realmente es una herramienta que ha venido a realizar un cambio en los hábitos de las y los consumidores, que han empezado a fraccionar sus compras, es decir, a lo mejor lo que antes compraban en un solo lugar, hoy en día hacen que vayan fraccionando esa compra y eligiendo aquellos locales que tengan Billetera Santa Fe; van a la carnicería que tiene Billetera Santa Fe, luego van a verdulería, después al almacén de barrio; se va generando entonces un círculo virtuoso”.



PROTEGE LOS INTERESES

ECONOMICOS

Albrecht, sostuvo que además de todos los beneficios ya enumerados, este programa provincial protege los intereses económicos del consumidor, “nosotros decimos siempre que los derechos del consumidor son derechos garantizados por la Constitución Nacional, y esto tiene que ver con la protección de esos intereses económicos, de su derecho a la salud, a una calidad de vida y al acceso al consumo”. La funcionaria, dijo que hay que recalcar la importancia de respetar los precios; es importante tener siempre presente que el precio que es informado, ya sea en góndola, en vidriera, en folletería o en publicidad, es el precio que debe luego cobrarse a las y los consumidores. La publicidad integra el contrato con el consumidor; no puede haber ningún tipo de recargos, pagando de contado efectivo, pagando con tarjeta de débito, o pagando con Billetera Santa Fe, es el mismo precio y repito, no puede haber ningún tipo de recargo. Los recargos se hacen cuando se paga en cuotas con tarjeta de crédito y con intereses, sino el precio es siempre el mismo”.



30.000 PERSONAS Y 652

COMERCIOS EN RAFAELA

Billetera Santa Fe busca incentivar la demanda de bienes y servicios mediante el otorgamiento de beneficios para consumidores y comerciantes de todo el territorio provincial. Además de ser un reactivador del sector comercial para fomentar el desarrollo local, es una gran oportunidad para que consumidores y consumidoras puedan adquirir bienes y servicios en comercios adheridos, contando con la posibilidad de obtener reintegros. De acuerdo a los últimos datos oficiales dados a conocer promediando este mes de julio, unos 30.440 usuarios rafaelinos ya utilizan esta aplicación beneficiosa. En este sentido, Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, manifestó: “Estas políticas públicas son las que venimos trabajando desde el Estado local y con el acompañamiento del Gobierno provincial, se potencia”. “Los más de 30 mil usuarios que utilizan la aplicación muestra claramente que Billetera Santa Fe es sumamente útil tanto para los consumidores como para los comercios, fundamentalmente, porque ayuda al bolsillo de las familias rafaelinas”; expresó. En tanto, alrededor de 652 comercios de Rafaela son también beneficiarios con este programa provincial que día tras día continúa creciendo en todo el territorio santafesino.



SOBRE EL PROGRAMA

Para conocer los comercios adheridos y cómo bajar la aplicación, puede ingresarse al siguiente link https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/309.